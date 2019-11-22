華懋赫德道16號全幢月租70萬租出

上述赫德道16號於2014年落成，為一幢23層高商廈，其中5層為商舖，商舖樓層面積由1036至1873方呎，寫字樓各層面積約1146方呎，全幢總面積24,305方呎。據土地註冊處資料顯示，該廈早前以月租70萬元租出，若以總樓面計，呎租約29元，租約期由今年6月至2022年5月，租約期3年，另有3年續約權。

醫療集團承租2.4萬呎樓面

資料顯示，該廈由環美集團管理有限公司租用，該公司前稱灣區醫療健康集團有限公司，董事陳喆為醫學美容集團創健生物醫療主席及南明美容集團董事長。

上述物業由華懋集團持有，並於2016年全幢放售，當時意向價約4億元，及後華懋集團執行董事及管治委員會主席龔仁心曾稱，項目乏人問津，與其丟空，不如用作幫助年輕人創業，希望為創業青年提供租金合理的地方。

新北江商場劏舖7年蝕50萬離場

另外，劏舖物業蝕讓不絕，土地註冊處資料顯示，天水圍新北江商場1樓一個舖位，面積約91方呎，新近以230萬元售出，呎價25,275元，原業主於2012年舖市高峰期以280萬元購入，持貨7年，現帳面蝕約50萬元或18%離場。