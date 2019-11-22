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上月甲廈呎租跌1.6% 10年最大跌幅

【明報專訊】受中美貿易戰影響，加上近月社會持續動盪，本港商廈租金持續下跌，仲量聯行表示，上月整體甲級寫字樓呎租按月跌1.6%，跌幅為逾10年以來最高，其中中環甲級寫字樓租金跌幅為各區最大，按月下跌2.3%，至平均每方呎122.1元。

該行最新公布的《香港地產市場觀察》，上月整體甲級寫字樓平均呎租跌至74.3元，按月跌1.6%，為過去逾10年來最大跌幅，主要因為空置率上升，尤其上月中環寫字樓的空置率升穿3%，為2015年3月以來的新高。

中環商廈空置率逾3% 逾4年半新高

該行又稱，由於新租賃成交按月減少49%，導致中環寫字樓市場於上月錄得101,100方呎的負吸納量，部分業主於租客遷離中環後，開始難以另覓租客承租空置樓面。仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，整體甲級寫字樓市場上月錄得188,500方呎的負吸納量，是連續第3個月錄得負吸納量，現時的租賃需求集中於非核心商業區，佔總租賃成交70%。

另外，據中原（工商舖）統計，九龍4個核心商業區，包括尖沙嘴、佐敦、九龍灣及觀塘，近月甲級和乙級商廈的空置率均上升。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，尖沙嘴及佐敦區上月甲廈空置率分別約3.62%及9.73%，較9月上升約0.18及0.68個百分點。至於本港第二核心商業區的東九龍，由於區內寫字樓供應充足，空置率一向較其他地區為高，而自今年中社會運動爆發後，近月九龍灣及觀塘甲廈空置率均見上升，上月分別錄得約15.4%及10.93%，對比9月上升約2.11及0.26個百分點。

九龍灣空置率急升至逾15%

若以個別大廈計，許氏表示，觀塘絲寶國際大廈的空置率由9月約60.76%，升至10月約68.22%，單月上升7.46個百分點。

相關字詞﹕空置率 租金回落 商廈租務 反修例風暴

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