經濟

香港地產

下一篇 上一篇

逸瓏灣4房劈價千萬沽 3年平手離場

【明報專訊】除了「港人港樓」屋苑連錄二手蝕讓個案外，有業主睇淡後市，劈價求售手持物業，其中大埔白石角逸瓏灣有業主劈價千萬元沽出單位，持貨3年平手離場。另粉嶺牽晴間有單位劈價100萬元易手，實呎不足1.2萬元，呎價為屋苑9個月新低。

牽晴間特色戶實呎不足1.2萬

市場消息稱，逸瓏灣5座低層A室，實用面積2044方呎，屬4房雙套房間隔，早前以5500萬元於市場放售，多次減價後，終以4268萬元易手，累減1232萬元，實呎20,881元。據悉，原業主2016年以3902萬元買入，持貨3年易手，帳賺366萬元或不足一成，惟扣除雜費及裝修費後，料平手離場。

柏𣾷2房實呎1.1萬 4個月新低

美聯助理區域經理周志強表示，牽晴間3座低層C室連平台特色戶，實用面積573方呎，原業主於年中以780萬元放售，惟社運衝突近日再度升溫，加上中美貿易戰或持續，原業主為求盡快出貨，即劈價100萬元，終以680萬元易手，實呎11,867元，呎價為屋苑9個月新低。原業主2014年6月以430萬元買入，持貨逾5年，帳面賺250萬元或近六成。

元朗唐人新村柏𣾷2房單位亦錄低價成交，中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑1座中層E室，實用面積529方呎，屬2房間隔，新近以580萬元沽出，實呎10,964元，呎價為屋苑近4個月新低。原業主2015年10月以472萬元一手買入，帳面獲利約108萬元或23%。

美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城鳳山閣低層H室，實用面積530方呎，上月以1080萬元放盤，近期叫價一度下降至1038萬元，最後減價30萬元，以1008萬元易手，實呎19,019元，屬市價水平。

投資者逾千萬沽太古城止賺離場

吳續稱，原業主為投資者，曾持有太古城3伙物業，是次沽出最後一伙套現離場。賣方2007年以370萬元買入，帳賺638萬元。

相關字詞﹕太古城 減價 逸瓏灣 牽晴間

上 / 下一篇新聞

突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億
突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億
券商冠泓重倉雅高 近月頻走貨
券商冠泓重倉雅高 近月頻走貨
幕後隱藏神秘玩家 或為主席父親
幕後隱藏神秘玩家 或為主席父親
卡森被狙擊 股價大跌90%
卡森被狙擊 股價大跌90%
港股挫422點 本周升幅幾抹去
港股挫422點 本周升幅幾抹去
莎莎擬關30店 稱減租六成也蝕 上月至今港澳同店跌39%
莎莎擬關30店 稱減租六成也蝕 上月至今港澳同店跌39%
港鐵上月乘客量 跌26%紀錄最差
港鐵上月乘客量 跌26%紀錄最差
維他奶中期多賺3% 股價曾挫12%
維他奶中期多賺3% 股價曾挫12%
交易披露濫稱「第三方」 證監明言會介入
交易披露濫稱「第三方」 證監明言會介入
本港10月通脹 放緩至3.1%
本港10月通脹 放緩至3.1%
Home Credit取消港上市
Home Credit取消港上市
美團第三季虧轉盈 賺13億人幣 遠勝市場預期 餐飲外賣業務帶動
美團第三季虧轉盈 賺13億人幣 遠勝市場預期 餐飲外賣業務帶動
紛行使購股權 美團員工勁賺11億
紛行使購股權 美團員工勁賺11億
新華社：中歐所籌備「滬德通」
新華社：中歐所籌備「滬德通」
沙特阿美冷落國際大行 淪名義上「協調員」 油組下月料延減產期
沙特阿美冷落國際大行 淪名義上「協調員」 油組下月料延減產期
蘋果英特爾告軟銀壟斷專利
蘋果英特爾告軟銀壟斷專利
美股偏軟 梅西盈警股價跌3%
美股偏軟 梅西盈警股價跌3%
張兆聰：領展息高美債近2厘 抗跌力增
張兆聰：領展息高美債近2厘 抗跌力增
倘失業率飈 樓價可跌三成
倘失業率飈 樓價可跌三成
張兆聰：汽車代理中升強勢 小心配股
張兆聰：汽車代理中升強勢 小心配股
力伍：旗下用戶變投資者 利阿里巴巴股價
力伍：旗下用戶變投資者 利阿里巴巴股價
技術取勝：騰訊維持上落市格局
技術取勝：騰訊維持上落市格局
胡潤套現榜 許家印楊惠妍入三甲
胡潤套現榜 許家印楊惠妍入三甲
周顯：大股東上流社會當紅 成股價穩定支柱
周顯：大股東上流社會當紅 成股價穩定支柱
譚新強：半導體既是投資亮點 亦是中美關係最關鍵一環
譚新強：半導體既是投資亮點 亦是中美關係最關鍵一環
湯文亮：《人權法案》通過 贏咗都唔敢慶祝
湯文亮：《人權法案》通過 贏咗都唔敢慶祝
曼谷住宅供應過剩 後巿欠明朗 本地海外買家需求減 租務轉弱
曼谷住宅供應過剩 後巿欠明朗 本地海外買家需求減 租務轉弱
港人港樓一周連環蝕讓 喜漾業主移民急走貨 4年實蝕20萬
港人港樓一周連環蝕讓 喜漾業主移民急走貨 4年實蝕20萬
上月甲廈呎租跌1.6% 10年最大跌幅
上月甲廈呎租跌1.6% 10年最大跌幅
華懋赫德道16號全幢月租70萬租出
華懋赫德道16號全幢月租70萬租出
新盤本月暫24宗撻訂 逼上月全月
新盤本月暫24宗撻訂 逼上月全月