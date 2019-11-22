逸瓏灣4房劈價千萬沽 3年平手離場

牽晴間特色戶實呎不足1.2萬

市場消息稱，逸瓏灣5座低層A室，實用面積2044方呎，屬4房雙套房間隔，早前以5500萬元於市場放售，多次減價後，終以4268萬元易手，累減1232萬元，實呎20,881元。據悉，原業主2016年以3902萬元買入，持貨3年易手，帳賺366萬元或不足一成，惟扣除雜費及裝修費後，料平手離場。

柏𣾷2房實呎1.1萬 4個月新低

美聯助理區域經理周志強表示，牽晴間3座低層C室連平台特色戶，實用面積573方呎，原業主於年中以780萬元放售，惟社運衝突近日再度升溫，加上中美貿易戰或持續，原業主為求盡快出貨，即劈價100萬元，終以680萬元易手，實呎11,867元，呎價為屋苑9個月新低。原業主2014年6月以430萬元買入，持貨逾5年，帳面賺250萬元或近六成。

元朗唐人新村柏𣾷2房單位亦錄低價成交，中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑1座中層E室，實用面積529方呎，屬2房間隔，新近以580萬元沽出，實呎10,964元，呎價為屋苑近4個月新低。原業主2015年10月以472萬元一手買入，帳面獲利約108萬元或23%。

美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城鳳山閣低層H室，實用面積530方呎，上月以1080萬元放盤，近期叫價一度下降至1038萬元，最後減價30萬元，以1008萬元易手，實呎19,019元，屬市價水平。

投資者逾千萬沽太古城止賺離場

吳續稱，原業主為投資者，曾持有太古城3伙物業，是次沽出最後一伙套現離場。賣方2007年以370萬元買入，帳賺638萬元。