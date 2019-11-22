港人港樓一周連環蝕讓 喜漾業主移民急走貨 4年實蝕20萬

明報記者 葉煜燊

繼上周喜雅驚見首宗蝕讓後，同系的喜漾亦步後塵，錄得屋苑首宗蝕讓成交。中原分行經理雷澤麟表示，喜漾2座高層B室，屬3房間隔，實用面積665方呎，望海景，原業主叫價1300萬元，新近減價62萬元或約5%後，以1238萬元售出，實呎18,617元，新買家為首置客。

屋苑首錄蝕讓 3房1238萬易手

原業主計劃移民，故決定賣出物業。原業主2015年以1202萬元一手購入，帳面雖賺36萬元，但若扣除稅項及雜項開支，持貨4年，料實蝕約20萬元或2%。

反修例前 喜雅業主3年賺八成

同系喜雅上周錄得的首宗蝕讓，為2座高層D室特色戶，實用面積1065方呎，屬3房套房間隔，原業主原以1750萬元連車位於市場放售，經議價後減價127萬元或7.3%，終以1623萬元易手，實呎15,240元。原業主於2015年7月以招標形式一手買入，購入價為1550萬元，持貨逾4年，帳面僅獲利73萬元或約5%，惟扣除印花稅、代理佣金及各項雜費約74萬元後，實際微蝕1萬元。

事實上，今年反修例風暴前，喜雅曾錄得額印鬆綁即沽的勁賺個案，單位為2座高層F室，實用面積622方呎，屬3房套房間隔，以1060萬元易手，實呎17,042元。原業主2015年9月以600萬元買入，持貨3年多易手，帳面獲利460萬元或77%。香港置業首席分區董事方文偉表示，近期租金升幅收窄，加上社會運動再升溫，令屋苑放盤量上升約兩成，部分業主叫價更下調約一成。

帝峯業主上月賠訂重售不果 轉放租

另一邊廂，上月放寬按保，有個別業主心雄下賠訂再放售單位，希望以更高價售出，惟未能打響如意算盤。代理消息稱，奧運站帝峯．皇殿6座高層E室，屬實用面積300方呎開放式戶，於上月政府放寬按保前以678.8萬元易手，惟原業主見二手市場因新政策轉旺，終賠訂提價重售，估計原業主賠訂約30萬元，連同代理佣金逾13萬元，合共逾43萬元。不過單位一直未獲承接，業主終決定轉賣為租，以月租1.8萬元放租，呎租60元。據悉目前同類單位月租約1.6萬元，即上述單位叫租較市價高約12.5%。