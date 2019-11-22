曼谷住宅供應過剩 後巿欠明朗 本地海外買家需求減 租務轉弱

萊坊發表上半年曼谷公寓市場報告，指發展商推盤步伐謹慎，調整策略以應對當地經濟環境，事實上大部分發展商預售樓盤數量上半年都錄得跌幅。

該行預料，明年發展商會減慢買地步伐，專注去存貨，使明年公寓供應會減少，個別更會提供折扣推售樓花和貨尾單位以吸引買家。

事實上，供應過多為曼谷樓市一大挑戰。世邦魏理仕估計今年第二季，曼谷興建中的公寓有3.35萬伙，按年升10.3%，隨供應不斷增加，當地樓價將有所放緩。縱使曼谷市中心地價上升及黃金地段的永久業權土地短缺，競爭激烈，但由於政府推出樓市新措施，以及2020年新曼谷城市計劃展開，不少地產商都重新評估情况，賣盤步伐明顯減慢。

料明年發展商減慢買地步伐

雖然來年新盤或見優惠，但泰國地價每4年會調整1次，還有新土地稅將於明年生效，將對不開發或使用的土地徵收空置稅，這有可能影響到買家入市意欲，只是該行相信新土地稅對買家而言升幅不算太高，故影響不會很大。而且今年4月起 ，泰國收緊按揭貸款，還有央行加息，也使本地買家需求下降。如首置盤樓價或估值超過1000萬泰銖，按揭成數由以往的90%降至80%；第二層樓最高可貸款80%，買兩間以上的買家，成數更只有70%。

同時，泰國央行亦將貸款利率由1.5厘上調至1.75厘，使整體買樓成本上漲，勢影響本地買家入市意欲。

收緊按揭貸款 削買家需求

本地買家卻步，外國投資者也未能及時補上支持樓市。隨租金回報向下，租戶減少，也有可能導致有意買樓收租的人士減少。雖然世邦魏理仕資料顯示，今年第二季泰國的外國人士數目按年大增26.4％，但主要受當地加快立法程序，讓來自鄰國如緬甸的非技術勞工前往當地工作有關。曼谷最受外國人歡迎的地方的素坤逸路地區，區內業主也不斷翻新住宅以提升租金，但最大問題是外國員工的租金津貼實際上沒有上升，這也是租金已長年維持平穩的原因。

公寓市場前景面臨挑戰，由於大部分市中心的公寓業主都傾向放租多於自住，意味供應眾多，加上當地最大外勞日本人數量增長輕微，變相令舊樓市場的環境面對挑戰。

泰銖6年新高 海外買家入市有保留

除了供過於求等問題，匯率因素也使海外買家對購買曼谷樓有保留。隨泰銖持續走強，早前創下6年新高，為新興市場中表現最好的貨幣，主要受國內經濟好帶動，這也迫使央行曾在3個月內兩度減息降溫，現時每港元現時僅兌3.85泰銖，早已跌破兌4元的水平。

話雖海外買家需求下跌，但無阻中國內地人對泰國樓的喜愛並沒有減退。

中國內地海外房地產資訊網站《居外網》發表今年泰國房地產報告，指泰國成為最受中國內地買家青睞的置業目的地。在持有泰國工作許可的外國人士當中，中國人數量名列第二，僅次日本，在過去8年間，內地持有泰國工作許可的人數增長1.85倍。

樓價相對廉宜 吸引中國客

樓價相對廉宜是一個極大誘因，去年內地人在居外網的全球房地產查詢價格中位數216.5萬元人民幣，而泰國新樓平均價格僅為63.4萬元人民幣。

因此，縱使過去12個月泰銖兌人民幣升值近一成，但泰國樓價下跌也抵消了泰銖升值的部分影響。

《居外網》又發現，中國內地人對泰國物業的查詢，數量實質更高於澳洲、加拿大、日本和美國等國家，今年首季更是增長了4倍。除了供過於求等問題，匯率因素也使海外買家對購買曼谷樓有保留。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]