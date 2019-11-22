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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：《人權法案》通過 贏咗都唔敢慶祝

【明報專訊】早一日美國參眾兩院差不多一致通過《香港人權與民主法案》（下簡稱《人權法案》），我以為香港有很多人因為通過這條法案而大肆慶祝，原來我又估錯，根本無人慶祝，就算有份去美國推動通過這條法案的人都沒有慶祝，報紙話贏家希望低調處理。

從今次參眾兩院以400多票、只欠1票就全數通過這條法案來看，美國早已有心通過這條法案。老實說，香港的老牌反對派亦知道美國人心意，大家都唔敢身先士卒，咁啱有幾個勇武後輩請纓，於是由他們揹了這隻鑊，最奇怪的是幾位後輩亦沒有大肆慶祝，他們最終亦知道中了美國圈套，薑始終是老的辣，如果是有着數，又點會輪到幾位後輩做推手？

中美港齊攬炒 冀港變中國二線城市

不少評論員話這是一個中美香港三方面的「攬炒」法案，我絕對同意，而且最傷的將會是香港，甚至是過去積極推動這個法案的反對派人士，因為《人權法案》除了可以沒收違反這個法案的香港人在美國的資產，包括美國基金及股票，美國還可以取消對香港在金融的特殊待遇，最終可能變成中國境內的一個二線城市。換句話說，即是一國一制，反對派反而會是最大受害者，尤其是當中的法律界人士，他們絕對知道這個道理，應該是擔心而非慶祝，更加不會大肆慶祝。

不少人問我如何面對這條法案，我話鬼叫你窮，頂硬上。本來，如果沒有香港人去美國推動這條法案，美國亦不好意思自己表態，所以，當幾位社運後輩去美國要求推動這條法案時，眾議院議長佩洛西如獲至寶，如今來看，我們是自己捉蟲，不能夠怪別人。

至於一般香港人是否接納這法案，大家不妨睇下今次區議會選舉，有沒有候選人話成功爭取到美國推出《香港人權與民主法案》，我可以寫包單，一定沒有，就算問他們都不敢承認。總之，這條影響中美及香港的攬炒法案，絕對不是香港可以解決，最終都是由中美兩位大佬話事，香港只不過好似春秋時代的衛國而已。還有一件事，假如，只是假如，美國總統特朗普以「口袋否決」這條法案，香港人包括向美國要求通過這條法案的人必定會大事慶祝，大家會不會覺得很奇怪？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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