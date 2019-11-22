張兆聰：領展息高美債近2厘 抗跌力增

市場回升的基礎是中美貿易戰停火和全球央行減息放水，前者似乎不太順利，股市也回調。若談判障礙是中方購買美國農產品的金額，中國其實很難讓步，只有美國總統特朗普作出妥協才有機會解決，而這是無法預測和分析的。由於此前談判破裂的例子，都是特朗普說了幾句狠話，沒多久就出手加徵關稅，投資者現在都比較緊張，短期大市會相當波動。

走勢上，恒指昨日初段下試11月低位後回升，但就算以最低位計算，仍然守住上升軌，技術形態並未轉勢。只是特朗普說變臉就變臉，宣布談判破裂的話很大機會向下突破，現階段只能等待。相對港股，A股和美股仍是較強，甚至日韓台、歐洲股市都不差，筆者仍是建議買多些其他地區的股票。

其他地區股票表現勝港股

領展早前公布業績，雖然股價已處於低位，但市場反應還是一般。9月底止6個月，香港資產組合零售總收益按年上升8.9%，續租租金調整率降至18.1%。商戶每月平均零售銷售額上升1.4%，仍跑贏整體市場，也反映了領展物業的實際需求。但以約18%的租金升幅，一般簽約3年計算，每年加幅降至6%，不能說差，但增長動力是放緩了。特別是過去3年香港經濟相當理想，即使近月回落，但住宅樓價累計仍上升26.4％。如果今後只能在高位持平，財富效應淡化，則領展加租幅度會更有限。

另一個問題是失業率開始上升。領展的一個無敵主題就是最低工資不斷上升，基層市民收入水漲船高，屋邨商場自然有不斷加租的條件。現在失業率開始上升，往往會有一個持續的過程，最低工資在未來下段時間較大機會維持平變，可以預計加租幅度會進一步放緩。

領展內地業務理想 力拓一線城市周邊

當然，這都或多或少在股價上反映。領展股息率跟美國10年期債息差距，以往一般介乎1厘至1.5厘，但以2020年3月底止年度近3.7厘，相對於當前債息僅1.73厘，差距達2厘，是很少出現的水平，估值已跌至吸引水平。此外，領展今年6月已宣布計劃回購6000萬個基金單位，到9月底止按均價約87.3元回購約1300萬個基金單位，涉資約11億元。領展每股帳面值約90.6元，一直以來每逢低於帳面值都會出手，股價愈低回購力度就會愈大。

雖然香港前景轉差，但領展的內地業務表現理想。零售物業組合的平均續租租金調整率持續高企，達31.5%。集團過去收購集中在下線城市，但未來會將範圍擴大至一線城市周邊地區，如環渤海、長三角及大灣區。整體來說，領展回升的可能性暫時有限，但80元以下防守力漸強。

[張兆聰 還看今朝]