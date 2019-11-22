經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰：領展息高美債近2厘 抗跌力增

【明報專訊】恒指昨跌422點，收報26,466點，成交金額754億元。市場再受貿易談判影響，報道指中美可能無法在今年內簽訂首階段協議，反映雙方分歧頗大，美股下跌，亞洲股市跟隨，港股初段曾跌逾500點。其後國務院副總理劉鶴表示對談判審慎樂觀，但對於美方的要求感到迷惘，港股跌幅又收窄。昨晚報道指劉鶴上周已向美方代表萊特希澤發出邀請到中國展開磋商，夜期又回升逾百點。領展（0823）績後股價偏弱，更曾失守80元關口，但以預測股息率和美國10年期債息的差距已升至接近2厘來看，現價已反映了相當多的不利因素，80元以下抗跌力漸大。

市場回升的基礎是中美貿易戰停火和全球央行減息放水，前者似乎不太順利，股市也回調。若談判障礙是中方購買美國農產品的金額，中國其實很難讓步，只有美國總統特朗普作出妥協才有機會解決，而這是無法預測和分析的。由於此前談判破裂的例子，都是特朗普說了幾句狠話，沒多久就出手加徵關稅，投資者現在都比較緊張，短期大市會相當波動。

走勢上，恒指昨日初段下試11月低位後回升，但就算以最低位計算，仍然守住上升軌，技術形態並未轉勢。只是特朗普說變臉就變臉，宣布談判破裂的話很大機會向下突破，現階段只能等待。相對港股，A股和美股仍是較強，甚至日韓台、歐洲股市都不差，筆者仍是建議買多些其他地區的股票。

其他地區股票表現勝港股

領展早前公布業績，雖然股價已處於低位，但市場反應還是一般。9月底止6個月，香港資產組合零售總收益按年上升8.9%，續租租金調整率降至18.1%。商戶每月平均零售銷售額上升1.4%，仍跑贏整體市場，也反映了領展物業的實際需求。但以約18%的租金升幅，一般簽約3年計算，每年加幅降至6%，不能說差，但增長動力是放緩了。特別是過去3年香港經濟相當理想，即使近月回落，但住宅樓價累計仍上升26.4％。如果今後只能在高位持平，財富效應淡化，則領展加租幅度會更有限。

另一個問題是失業率開始上升。領展的一個無敵主題就是最低工資不斷上升，基層市民收入水漲船高，屋邨商場自然有不斷加租的條件。現在失業率開始上升，往往會有一個持續的過程，最低工資在未來下段時間較大機會維持平變，可以預計加租幅度會進一步放緩。

領展內地業務理想 力拓一線城市周邊

當然，這都或多或少在股價上反映。領展股息率跟美國10年期債息差距，以往一般介乎1厘至1.5厘，但以2020年3月底止年度近3.7厘，相對於當前債息僅1.73厘，差距達2厘，是很少出現的水平，估值已跌至吸引水平。此外，領展今年6月已宣布計劃回購6000萬個基金單位，到9月底止按均價約87.3元回購約1300萬個基金單位，涉資約11億元。領展每股帳面值約90.6元，一直以來每逢低於帳面值都會出手，股價愈低回購力度就會愈大。

雖然香港前景轉差，但領展的內地業務表現理想。零售物業組合的平均續租租金調整率持續高企，達31.5%。集團過去收購集中在下線城市，但未來會將範圍擴大至一線城市周邊地區，如環渤海、長三角及大灣區。整體來說，領展回升的可能性暫時有限，但80元以下防守力漸強。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億
突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億
券商冠泓重倉雅高 近月頻走貨
券商冠泓重倉雅高 近月頻走貨
幕後隱藏神秘玩家 或為主席父親
幕後隱藏神秘玩家 或為主席父親
卡森被狙擊 股價大跌90%
卡森被狙擊 股價大跌90%
港股挫422點 本周升幅幾抹去
港股挫422點 本周升幅幾抹去
莎莎擬關30店 稱減租六成也蝕 上月至今港澳同店跌39%
莎莎擬關30店 稱減租六成也蝕 上月至今港澳同店跌39%
港鐵上月乘客量 跌26%紀錄最差
港鐵上月乘客量 跌26%紀錄最差
維他奶中期多賺3% 股價曾挫12%
維他奶中期多賺3% 股價曾挫12%
交易披露濫稱「第三方」 證監明言會介入
交易披露濫稱「第三方」 證監明言會介入
本港10月通脹 放緩至3.1%
本港10月通脹 放緩至3.1%
Home Credit取消港上市
Home Credit取消港上市
美團第三季虧轉盈 賺13億人幣 遠勝市場預期 餐飲外賣業務帶動
美團第三季虧轉盈 賺13億人幣 遠勝市場預期 餐飲外賣業務帶動
紛行使購股權 美團員工勁賺11億
紛行使購股權 美團員工勁賺11億
新華社：中歐所籌備「滬德通」
新華社：中歐所籌備「滬德通」
沙特阿美冷落國際大行 淪名義上「協調員」 油組下月料延減產期
沙特阿美冷落國際大行 淪名義上「協調員」 油組下月料延減產期
蘋果英特爾告軟銀壟斷專利
蘋果英特爾告軟銀壟斷專利
美股偏軟 梅西盈警股價跌3%
美股偏軟 梅西盈警股價跌3%
倘失業率飈 樓價可跌三成
倘失業率飈 樓價可跌三成
張兆聰：汽車代理中升強勢 小心配股
張兆聰：汽車代理中升強勢 小心配股
力伍：旗下用戶變投資者 利阿里巴巴股價
力伍：旗下用戶變投資者 利阿里巴巴股價
技術取勝：騰訊維持上落市格局
技術取勝：騰訊維持上落市格局
胡潤套現榜 許家印楊惠妍入三甲
胡潤套現榜 許家印楊惠妍入三甲
周顯：大股東上流社會當紅 成股價穩定支柱
周顯：大股東上流社會當紅 成股價穩定支柱
譚新強：半導體既是投資亮點 亦是中美關係最關鍵一環
譚新強：半導體既是投資亮點 亦是中美關係最關鍵一環
湯文亮：《人權法案》通過 贏咗都唔敢慶祝
湯文亮：《人權法案》通過 贏咗都唔敢慶祝
曼谷住宅供應過剩 後巿欠明朗 本地海外買家需求減 租務轉弱
曼谷住宅供應過剩 後巿欠明朗 本地海外買家需求減 租務轉弱
港人港樓一周連環蝕讓 喜漾業主移民急走貨 4年實蝕20萬
港人港樓一周連環蝕讓 喜漾業主移民急走貨 4年實蝕20萬
逸瓏灣4房劈價千萬沽 3年平手離場
逸瓏灣4房劈價千萬沽 3年平手離場
上月甲廈呎租跌1.6% 10年最大跌幅
上月甲廈呎租跌1.6% 10年最大跌幅
華懋赫德道16號全幢月租70萬租出
華懋赫德道16號全幢月租70萬租出
新盤本月暫24宗撻訂 逼上月全月
新盤本月暫24宗撻訂 逼上月全月