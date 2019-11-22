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經濟
2019年11月22日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億
券商冠泓重倉雅高 近月頻走貨
幕後隱藏神秘玩家 或為主席父親
卡森被狙擊 股價大跌90%
港股挫422點 本周升幅幾抹去
莎莎擬關30店 稱減租六成也蝕 上月至今港澳同店跌39%
港鐵上月乘客量 跌26%紀錄最差
維他奶中期多賺3% 股價曾挫12%
交易披露濫稱「第三方」 證監明言會介入
本港10月通脹 放緩至3.1%
Home Credit取消港上市
美團第三季虧轉盈 賺13億人幣 遠勝市場預期 餐飲外賣業務帶動
紛行使購股權 美團員工勁賺11億
新華社：中歐所籌備「滬德通」
沙特阿美冷落國際大行 淪名義上「協調員」 油組下月料延減產期
蘋果英特爾告軟銀壟斷專利
美股偏軟 梅西盈警股價跌3%
張兆聰：領展息高美債近2厘 抗跌力增
倘失業率飈 樓價可跌三成
張兆聰：汽車代理中升強勢 小心配股
力伍：旗下用戶變投資者 利阿里巴巴股價
技術取勝：騰訊維持上落市格局
胡潤套現榜 許家印楊惠妍入三甲
周顯：大股東上流社會當紅 成股價穩定支柱
譚新強：半導體既是投資亮點 亦是中美關係最關鍵一環
湯文亮：《人權法案》通過 贏咗都唔敢慶祝
曼谷住宅供應過剩 後巿欠明朗 本地海外買家需求減 租務轉弱
港人港樓一周連環蝕讓 喜漾業主移民急走貨 4年實蝕20萬
逸瓏灣4房劈價千萬沽 3年平手離場
上月甲廈呎租跌1.6% 10年最大跌幅
華懋赫德道16號全幢月租70萬租出
新盤本月暫24宗撻訂 逼上月全月
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技術取勝：騰訊維持上落市格局
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【明報專訊】恒安似醞釀反彈（圖）
港鐵或向下突破（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億
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