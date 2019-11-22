力伍：旗下用戶變投資者 利阿里巴巴股價

阿里巴巴在2013年因為同股不同權被港交所拒諸門外，2014年在美上市時立下誓言，有朝一日，再戰香港。阿里巴巴股價在紐交所起高樓，港交所改革上市制度，便利不同投票權架構的創新型公司、未有盈利的生物科技公司等新經濟公司在香港上市，以及為尋求在香港作第二上市的中資及國際公司設立新的第二上市渠道。眼看條件成熟，阿里巴巴於今年6月啟動赴港第二上市，不料本港連月發生示威衝突，只得推遲。5個月之後，阿里巴巴在動盪中站出來，義氣十足。

另外一層因素也不得不提，中美兩國之間劍拔弩張，最近市場傳出消息指特朗普政府為強迫中國改變貿易和產業政策，以限制中國公司在美國上市和限制美國養老金投資中國公司為籌碼，逼北京就範。阿里巴巴今次「回家」實屬高瞻遠矚，就其自身而言，隨着中國對外重心轉移和多元化發展，立足香港、輻射亞洲是其全球化戰略一部分。

擁知名電商平台 分析師指阿里股價被低估

錯失阿里巴巴黃金5年的港交所和投資者早就翹首以盼，如今美夢成真，但掘金空間如何？阿里巴巴美股股價從68美元上漲至如今的185美元，幾乎升了兩倍，不少分析師認為其股價仍被低估，因為其不僅擁有全球知名的電商平台，其金融服務、雲計算、大資料業務成為行業翹楚，阿里巴巴前途無量。與亞馬遜相比，阿里巴巴市值不及後者一半，兩者的差距在於亞馬遜的本土投資者就是其用戶。一旦在港上市，阿里毫無疑問將會納入港股通，內地阿里巴巴的淘寶、天貓、支付寶用戶變成其投資者，有利股價。

鑑於香港近日衝突事件不斷，阿里巴巴首開先河完全採用電子化發行股票，抱憾5年的投資者們面對從天而降的投資機遇會作何選擇？隨着阿里巴巴招股啟動，香港券商提前準備千億元，香港資金面緊張。一些人士直言188元的發行價較其美股收盤溢價太多，若無折扣10%就放棄認購。但顯然更多人急不及待，阿里巴巴提前結束公開發售，消息指錄得40倍超額認購。20日，參考19日美國存託股收盤價185.25美元，按照1：8的轉換比例，港股最終定價為176元，較美股折讓約為3%，符合市場預期，阿里巴巴值得長線擁有。

阿里巴巴芝麻開門，等待投資者的會是一座寶藏嗎？期待阿里巴巴在港首秀。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]