張兆聰：汽車代理中升強勢 小心配股

恒指24087點支持力強

恒指急升過後又急跌，即月未平倉合約維持在13萬張以下，大戶對於後市未有很明確看法。長期走勢來看，恒指由2016年初低位18,278點展開升市，到2018年1月高見33,484點，過去兩年因內地去槓桿而回落調整。按黃金比率回調61.8%計算，支持位在24,087點，這一關口未曾失守，今年8月即市失守25,000點後已見底回升，此關口支持力相當強。近3個月反覆回升，大致出現高位愈高、低位亦愈高之勢。只是每次回落都相當急勁，動輒幾個交易日就跌3%至5%，市場信心仍然較弱。

強勢股也出現顯著調整，平安好醫生（1833）開市前錄得10宗大手成交，每股作價55元，共涉及2000萬股、涉資11億元，較昨日收市價折讓逾6.38%。

美團業績勝預期 北水連續19日買入

消息指股份由主要股東幫騏鍵減持。10月底非執行董事羅肇華已率先配售2250萬股或2.1%舊股，配售價介乎55.3至56.85元，顯現50至60元水平已是吸引的沽貨水平，暫時很難突破。消息連帶拖累美團（3690）股價跌5.5%，但收市後公布業績勝預期，且看能否帶來刺激。要留意，美團進入港股通名單後，北水連續19日買入，累計已達91億港元。

車股近通道底買 破20天線分段獲利

汽車股昨日偏強，是昨日3個逆市上升的板塊之下。內地汽車銷售回暖，但市場對於回升力度看法分歧，股價走勢也較為反覆。但整體來看，最壞情况應已過去，主要問題就是估值，而汽車股近期較大市先行調整，例如華晨（1114）一直處於保力加下通道。筆者認為汽車股會以區間上落為主，在貼近通道底部時買入，升破20天線就分段獲利，會是一個可行策略。至於相關股份，汽車代理的中升（0881），以及汽車零部件的敏實（0425）股價最強勢，尤其是前者正屢創新高。只是估值不廉宜，也要小心配股。

[張兆聰 數據尋寶]