倘失業率飈 樓價可跌三成

一般而言，反彈浪普遍可維持3至4次。換言之，上升通道的可延續性會逐步降低。由於恒指的50天線仍未升穿250天線，加上長線市寬未回升到40%的水平，因此暫未確認牛市重臨。不過現時的走勢與2011年的情况仍然極為相似，所以不宜一面倒看淡。

恒指未打破大型跌浪 但不宜看淡

此外，現時尚未打破大型跌浪，但假若後市升穿7月浪頂29,007點，技術上，下行格局已經打破，後市有望進一步向好。簡單而言，今次的熊市有機會沒有三期。由於長線走勢仍然有不確定性，所以現時策略仍然以短線操作為主。

中美貿易談判及本地社會事件仍會繼續左右後市發展。最新一季的失業率飈升至3.1%，料升勢將持續。歷史數據顯示，住宅樓價將有機會調整近三成，因此在未來一段時間本港經濟及樓市都不樂觀。不過股市往往都會在最差的環境下見底，換言之，在壞消息不絕的情况下，股市如果不跌反升，將會是一個利好信號，相信屆時或離底不遠。

ASC分析系統創辦人

[圖金術 盧駿匡]