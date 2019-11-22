美股偏軟 梅西盈警股價跌3%

OECD調低明年全球增長預測

梅西將銷售疲軟，歸因於部分購物中心人流低、其網站整頓影響網購業務，加上天氣較遲才轉冷及遊客數目減少。梅西是全美大型商場的主要承租人，約有680家門店，僱用約13萬名員工。梅西在第三季表現疲軟後，預期全年銷售額按年跌1%至1.5%。該公司的股價今年以來跌了50%，跌至接近2009年以來最低水平。

經濟合作與發展組織（OECD）發表報告，警告若不採取緊急措施應對貿易壁壘及氣候變化，全球經濟將陷入低增長的困境。OECD預期，明年環球經濟增長只有2.9%，較9月時的預測下修0.1個百分點，增幅料跟今年持平，為10年以來最低。

聯儲局發布的10月議息會議紀錄，認為全球經濟增長和國際貿易前景仍面臨很大的風險，擔心製造業、貿易和商業投資的疲弱，可能會引發就業和消費者支出下降，進而威脅到經濟擴張。不過多數官員認為，在聯儲局10月進行了7月以來的第3次減息後，可能會採取觀望態度，以觀察未來幾個月的經濟是否需要更多刺激措施。聯儲局官員認為，負利率是不必要的，認為海外負利率的做法有利有弊，擔心在美國資本市場引入負利率，會使「金融體系造成嚴重的複雜性或扭曲」。

（綜合報道）

[國際金融]