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蘋果英特爾告軟銀壟斷專利

【明報專訊】蘋果與晶片大廠英特爾（Intel）聯手，向軟銀旗下的堡壘投資集團（Fortress Investment Group）提出反壟斷訴訟，控告該公司囤積專利，妨礙科技發展。英特爾原於10月向堡壘興訟，其後英特爾撤回訴訟，並與蘋果共同向美國加州北區地方法院提交新的訴訟，指控堡壘及其持有的公司及關聯公司，雖沒生產任何科技產品，卻囤積了逾千項美國技術專利，構成壟斷行為，並藉專利控告其他科技公司索取專利費。

藉專利索償 興訟至少25次

蘋果在訴訟文件稱，與堡壘有關的系列公司對蘋果提出至少25宗訴訟，要求蘋果賠償26億至51億美元。堡壘向蘋果提出的其中一項訴訟，稱蘋果附有健康追踪軟件的設備，侵犯了其一項計步專利。蘋果的入稟狀稱，兩家與堡壘相關的公司Uniloc USA和Uniloc Luxembourg表示，它們有權向每件蘋果產品索取1.41美元至2.75美元的賠償，總索償金額在3.75億至7.32億美元之間。兩家公司向蘋果索償的金額，參考了蘋果興訟向三星索償的價格。

蘋果在訴訟文件稱，堡壘的索償行為令蘋果遭受經濟損失，當中包括將資源由創新研究轉移到應付訴訟。英特爾10月向堡壘提出訴訟時，堡壘的發言人向路透稱，對自己的商業行為和法律立場充滿信心，質疑英特爾的訴訟毫無根據。軟銀是於2017年以33億美元收購堡壘。

（綜合報道）

[國際金融]

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