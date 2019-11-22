沙特阿美冷落國際大行 淪名義上「協調員」 油組下月料延減產期

本周公布的信息顯示，為今次IPO牽頭的9個全球協調員當中，只有匯控及沙特的NCB資本和Samba資本負責監督股份分配。消息指，美銀、花旗、瑞信、摩通、高盛和摩根士丹利在內的全球協調人，須將向匯控提交投資者的訂單，NCB和Samba則會接收波斯灣地區銀行的訂單。

路透引述消息人士稱，沙特阿美準備上市之際，油組及其盟友俄羅斯將在12月5日舉行會議，將減產期限由原訂的明年3月，延長至明年中，以維持油價穩定。沙特阿美可能在油組會議的同日，宣布招股價，並在下月中正式掛牌，而油價是其上市成功的關鍵，估計油組會設法向市場釋出對油價正面的信息，屆時俄羅斯也會盡量配合。

IPO縮水 集中區內投資者

不過消息指，油組及其盟友在下月的會議不大可能正式宣布擴大減產，但可能會向市場重申，將更有效地遵從現行的減產措施。英國能源諮詢機構Energy Aspects表示，倘油組及其盟友僅將現時的減產期限延長至6月，可能不足以支撐油價。市場期望擴大減產，並將減產期限延長至明年底，否則油價將面臨沽壓。

分析認為，沙特阿美突然決定降低多間外資大行的地位，是因為縮減IPO規模，將交易重點放在本地和海灣地區投資者。推動今次IPO的沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），原本堅持沙特阿美的市值至少達2萬億美元，並計劃在沙特證券交易所（Tadawul）及其他海外交易所，出售沙特阿美合共5%的股份，集資1000億美元。不過投資者的負面反應，促使沙特王室下修了IPO的預期。現在尋求從沙特交易所發行1.5%的股份，向投資者集資約250億美元，爭取沙特阿美保住1.7萬億美元的市值。消息人士之前透露，沙特阿美打算在沙特股市發行1%至2%的公司股份，然後再在海外交易所發行。

匯控沙特業務多 未被邊緣化

一名銀行家向《金融時報》談及匯控以外的主要國際銀行都被邊緣化時說，全球協調員本來要在全球進行協調，不過今次並非這樣。被委以重任的匯控，在沙特擁有較多業務，包括在沙特英國銀行（Saudi British Bank）擁有股份。多家跨國大行原本期望多年的準備功夫可獲豐厚回報。外界估計，沙特阿美縮減集資的目標後，承銷費也大幅減少。

承銷費料大幅減少

消息人士早前向路透社透露，沙特阿美的IPO佣金，相當於集資額的0.35%。今次籌資額約為256億美元，佣金將為9000萬美元。相比下，阿里巴巴2014年在紐約上市集資250億美元，創下全球最大規模IPO的紀錄，當時其向銀行支付的佣金達3億美元，遠高於沙特阿美的佣金。不過史上最高的佣金紀錄，是2008年Visa規模196億美元的IPO，當時佣金達5.5億美元。

（綜合報道）

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