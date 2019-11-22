美團第三季虧轉盈 賺13億人幣 遠勝市場預期 餐飲外賣業務帶動

明報記者 李哲毅

美團成功扭轉虧損主要原因是毛利顯著改善，上季毛利按年升1.1倍至95.92億元，毛利率提高10.9個百分點。上季餐飲外賣收入約155.77億元，按年升39.4％，美團通過規模效益及增加網上營銷的收入貢獻，毛利率由16.6％上升至19.5％。美團表示，外賣會員制提高消費者的下單頻率，餐飲外賣日均訂單量按年增長38.1％至2680萬筆，上季交易金額按年增長40％至1119億元。

另外，酒店及旅遊業務收入按年增長39.3％至61.81億元，毛利率由90.6％按年輕微下降至88.6％。過去數季「拖後腿」的新業務及其他分部的收入增長65.4％至57.36億元，毛利率為18.7％，去年同期為負37.4％，美團表示，公司削減司機激勵而使網約車虧損收窄，共享單車折舊成本顯著降低。

上季毛利按年升1.1倍至95.92億元

王興在電話會議指出，集團已擁有非常好的財務基礎，希望進一步投資以提升品牌形象，增加線下接觸消費者的機會，會增加共享單車、叫車服務及雜貨網購業務的投資。

王興補充，不希望投資者誤解集團投資新業務的舉動，公司會繼續收窄相關虧損，但亦希望捉緊新業務的機會。

擬增叫車服務雜貨網購業務投資

王興表示，集團在餐飲外賣市場已取得大部分市佔率，規模效應將會減少，未來會逐漸降低有關提升城市佔率的投資。

王興又稱，未來低線城市會繼續驅動用戶增長，目前低線城市貢獻近五成交易量增長，並佔總訂單量的60％，低線城市消費者消費頻次尚有上升空間。

近月中國通脹率有所攀升，王興表示，關注到很多小餐廳面臨成本增長的壓力，所以集團未有調整佣金水平，短期內降低變現率，認為這有利生態系統的長期發展。