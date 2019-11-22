經濟
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本港10月通脹 放緩至3.1%

【明報專訊】政府統計處昨日公布，10月整體通脹率為3.1%，較9月的3.2%有所放緩。10月升幅放緩主要是由於私人房屋租金和鮮果價格升幅收窄所致。累計首10個月，本港整體通脹率按年升2.9%；剔除所有政府一次過紓困措施影響的基本通脹率為3%。

豬肉價按年急升近九成

10月錄得升幅較大的類別為不包括外出用膳的食品，按年升13.3%，當中豬肉價格較去年同期急升89.3%，豬價急升的連鎖效應下，淡水魚和其他新鮮海產亦有逾一成升幅，牛肉及家禽有逾7%升幅。鮮果的升幅回落至3.2%，較9月低4個百分點。私人房屋租金開支升幅為3.1%，亦較9月的3.3%為低。錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水，下跌5.8%、衣履下跌3.5%、耐用物品下跌1.7%，煙酒下跌0.6%。

港府：展望環球經濟欠佳 助遏通脹

政府發言人表示，10月的基本通脹率為3.1%，較9月輕微下降。消費物價指數大部分主要組成項目承受的價格壓力大致溫和，但受豬肉價格高企影響，食品通脹仍然顯著。展望將來，環球通脹溫和及經濟狀况欠佳，應有助遏制整體通脹。不過，受新鮮豬肉供應情况的影響，通脹率在短期內仍可能會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情况，特別是對低收入人士的影響。

相關字詞﹕基本通脹率 鮮果 豬肉價格 通脹 政府統計處

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