維他奶中期多賺3% 股價曾挫12%

主席：咁高股價唔舒服

對於集團股價近月回落，維他奶執行主席羅友禮坦言，「咁高股價唔舒服」，認為股價回落至正常水平更有利集團發展。

以地區計，集團在內地的收入升8%至32.44億元，如撇除兌換因素，按年增長幅度為14%；香港地區收入持平，期內經營溢利為1.75億元，較去年同期跌10%。集團首席財務總監劉健成表示，香港地區經營溢利跌幅源於正進行的基建及物流提升計劃步入最後階段，經營開支亦因此增加。受累於澳元轉弱及當地大豆供應減少，集團在澳洲及新西蘭的收入雖然有1%的按年增長，但其經營溢利卻較去年同期大跌17%。

被問及香港連月以來的示威活動對集團產品的銷量影響，集團執行董事陸博濤指，本地7至9月的銷售情况與前一季度比較，反而有更好的表現，惟未有透露具體數字。對於本地經濟陷入衰退，他則表示，經濟衰退雖然為營商環境帶來挑戰，不過香港並非首次遇到同樣的問題，因此長遠而言集團仍會專注改善產能及部署長遠發展，又強調集團暫未有計劃加價。