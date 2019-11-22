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港鐵上月乘客量 跌26%紀錄最差

【明報專訊】港鐵（0066）公布10月乘客量資料，本地服務總量為1.08億人次，按年跌25.57%，創有記錄（自2000年1月起）以來最大跌幅，合計已連跌4個月，按月亦跌14.5%。港鐵昨收市報43.3元，跌1.14%，成交1.56億元。

按月跌14.5% 連跌4月

集團指出，由於10月8日至10日期間香港多處地區進行公眾活動，因此該段日子的乘客量數字沒有計入港鐵本地服務的周日平均乘客量，10月周日平均乘客量為432.7萬人，按月仍跌6.2%。

香港示威活動持續，今年7月21日發生元朗襲擊事件，大批白衣人衝入西鐵元朗站襲擊市民，加上其後港鐵經常在有遊行及集會時關站，觸發市民發起「罷搭」行動，轉至乘搭其他交通工具。此外，港鐵在10月起多次提早收車及關閉車站，至今仍有部分車站關閉，輕鐵服務亦未回復正常。以昨日「721事件」4個月為例，港鐵提早由下午2時起關閉元朗站，又指設施被破壞，不停紅磡站及大學站，並會在晚上11時收車。

機場線客量減43.5% SARS以來最差

其他服務方面，10月機場快線10月乘客數量按年減少43.5%至91.6萬，為2003年SARS疫情以來最大降幅。過境線路乘客數量按年下降26.2%至718萬，亦是歷史最大降幅。10月高鐵乘客數量按年跌34.5%至106.7萬人，亦連跌兩個月，日均乘客量3.4萬，亦是撇除通車月後，記錄以來第二低，9月乘客量最低，客量按月增加14%。城際客運、輕鐵及巴士10月總乘客量為1241.7萬，按年下跌39.5%，按月亦減少32.4%。

相關字詞﹕輕鐵 交通工具 機場快線 示威活動 元朗襲擊 高鐵 港鐵

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