港股挫422點 本周升幅幾抹去

貿易戰陰霾未散 相關股受壓

基於貿易戰陰霾未散，相關板塊受壓，舜宇光學（2382）跌4.18%，收報121.4元，成為跌幅最大的藍籌；瑞聲（2018）及萬洲（0288）均跌逾3%。重磅股亦下跌，騰訊（0700）跌1.85%至329.4元，匯控（0005）及友邦（1299）亦跌逾1%。本地股亦下跌，九倉置業（1997）跌3.5%，希慎（0014）跌3.9%。

彭博報道，平安好醫生（1833）股東幫騏鍵有限公司以折讓價每股55元減持，出售2000萬股股份，昨日股價急挫11.6%，收報51.9元。

雅仕維獲螞蟻金服入股 曾升逾倍

雅仕維（1993）獲螞蟻金服入股並研究分拆業務，最多曾飈逾一倍至9.7元，收市升逾19%，報5.59元。另和諧汽車（3836）獲恒地（0012）聯席主席李家傑入股，昨日股價升5.73%，收報2.95元。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，目前市場情緒受中美貿易戰左右，預計今年內難以敲定首階段貿易協議或引起憂慮，但他認為市場仍然對中美貿易抱憧憬，股市大跌機會有限。短線而言，若恒指企穩26,300點，並處於橫行格局，後市有望上試27,000點。

至於板塊方面，譚朗蔚指出，手機股早前升幅僅屬升浪調整，但市場對貿易戰未太悲觀，股價未必會受壓，認為調整後值得吸納；雅仕維向來並不活躍，相信會高開低走，現已見高位。基於本地社會因素，他建議避開本地地產及消費股，短期看好物管、醫藥等強勢板塊，汽車股亦屬中性偏好。