卡森被狙擊 股價大跌90%

沽空機構：股價只值0.67元

卡森昨日總成交股數達8281.3萬股，較周三大增10.65倍，成交額多達8290萬元。該股昨日沽空成交股數約130.8萬股，在殺人鯨昨日刋發報告前，沽空股數及金額較多，分別約202萬股及918萬元。卡森市值昨日蒸發近62億元，其中單計持股36.1%的大股東朱張金手上股份，市值已蒸發22.24億元。

被指賤賣皮革業 地產項目閒置

根據殺人鯨的沽空報告，卡森既在3年前已經把旗下表現最好的皮革業務，以遠低於市價轉售給董事長的女兒，其後殺人鯨派人訪查後，更發現該集團旗下柬埔寨發展地盤處於閒置未開發狀態，當地有人向殺人鯨的調查員稱，卡森聲稱擁有的發展地段是屬於其他人。

至於集團位於三亞的發展用地，該行指，儘管卡森在過去10年已先後支付8.43億元人民幣收購土地，但是根據殺人鯨調查，集團實際只擁有當中約15.58萬平方米用地，僅佔聲稱購入土地面積的11%。

同時其手上的柬埔寨地產項目所產生的估值為市帳率的2倍，而香港上市的內房股估值僅介乎0.3至1.1倍，所以該股價值被高估。