卡森被狙擊 股價大跌90%

【明報專訊】近年由皮革業務轉型為經營跨國地產及傢具業務的卡森（0496），被沽空研究機構殺人鯨發表報告狙擊，指卡森將皮革業務以低價轉讓給集團董事長朱張金的女兒，手上的中柬地產發展項目則僅處閒置未開發狀態，加上估值遠高於本地地產股，因此估計該股股價大跌85%，只值0.67元而已。該股昨早11時44分停牌，停牌前股價大跌90.07%，收報0.455元，還要比殺人鯨所定目標價低32.09%。截至昨晚本報截稿前，未見卡森發公告交代作出回應。
沽空機構：股價只值0.67元
卡森昨日總成交股數達8281.3萬股，較周三大增10.65倍，成交額多達8290萬元。該股昨日沽空成交股數約130.8萬股，在殺人鯨昨日刋發報告前，沽空股數及金額較多，分別約202萬股及918萬元。卡森市值昨日蒸發近62億元，其中單計持股36.1%的大股東朱張金手上股份，市值已蒸發22.24億元。
被指賤賣皮革業 地產項目閒置
根據殺人鯨的沽空報告，卡森既在3年前已經把旗下表現最好的皮革業務，以遠低於市價轉售給董事長的女兒，其後殺人鯨派人訪查後，更發現該集團旗下柬埔寨發展地盤處於閒置未開發狀態，當地有人向殺人鯨的調查員稱，卡森聲稱擁有的發展地段是屬於其他人。
至於集團位於三亞的發展用地，該行指，儘管卡森在過去10年已先後支付8.43億元人民幣收購土地，但是根據殺人鯨調查，集團實際只擁有當中約15.58萬平方米用地，僅佔聲稱購入土地面積的11%。
同時其手上的柬埔寨地產項目所產生的估值為市帳率的2倍，而香港上市的內房股估值僅介乎0.3至1.1倍，所以該股價值被高估。