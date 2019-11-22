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幕後隱藏神秘玩家 或為主席父親

【明報專訊】現年33歲的主席伍晶於2016年接手雅高（3313），公司於今年中期業績曾表示，因現有業務的營商環境存在不確定性，建議進行房地產投資業務。之所以選擇做地產，與隱藏在雅高幕後的內地資本玩家、伍晶父親伍宏林或有關。

伍晶父親伍宏林 被指實際掌權

伍宏林這名字從未在雅高任何通告上出現，但根據2018年上海市高級法院一宗民間借貸糾紛上訴案，作為被告人的雅高前主席劉傳家指出，伍晶於2016年6月擔任雅高主席，其父伍宏林自當日起實際控制雅高系列公司。

翻查雅高通告，內地商人王江澤於2016年3月入股雅高，持股約16.32%；同年6月，劉傳家將所持33.01%股權分別轉讓予徐克付及宏勝國際；其中徐克付取得19.44%，宏勝國際為王江澤及伍晶丈夫梁迦傑所持，連同王江澤原持有的16.32%股權，宏勝國際合共持有雅高29.89%為大股東。徐克付與王江澤去年已悉售所有雅高股份，因此現時伍宏林的女兒和女婿合持雅高約20%股權。不過今年10月11日，梁迦傑以投放更多時間處理其他事務為由辭任執董。

伍宏林其人極為低調，甚至連公開照片也欠奉，其持有多間公司，涉及投資、化工、地產等業務，擁有位於江蘇省的東湖科技城開發項目。2011年他曾意圖「刀仔鋸大樹」收購ST股（出現財務異常或其他異常情况，股票存在被終止上市風險）的ST黄海，最終財力不足而放棄。之後銷聲匿迹於股壇，直至透過女兒伍晶踏足港股，其名字才再度浮上水面。

相關字詞﹕梁迦傑 宏勝國際 伍晶 雅高 伍宏林

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