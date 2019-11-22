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券商冠泓重倉雅高 近月頻走貨

【明報專訊】雅高（3313）股價暴跌背後，有券商在昨日出事前頻頻「出貨」。據中央結算系統（CCASS）資料，成立歷史僅兩年的冠泓證券，在雅高今年的升浪中持倉不斷增加，但在10月底開始逐步減少；值得留意的是，冠泓持倉股份只有31隻，其中30隻佔比最多僅1.2%，絕大部分更不足0.1%，惟在雅高持倉卻曾逼近8%。

雅高目前有62.24%股份由券商持倉，當中以「殼后」朱太旗下金利豐持貨4.1億股最多，佔總股本13.29%，不過金利豐的貨源主要來自2015年雅高前主席劉傳家的5.26億股押股，雖然2016年公司易主後，金利豐持貨量曾有增減，但2018年以來一直保持在4億股左右水平。

金利豐持4.1億股最多

至於持貨量排第四的富途，持倉比例約4.78%，即1.48億股雅高股份，從交易紀錄顯示，該倉於今年5月之前持貨還不足1%，但隨着雅高接連攀升，該倉亦買貨多沽貨少，上周五（15日）更大手買入3982萬股。

至於2018年6月才首次申報持倉雅高的冠泓，建倉後持貨量不斷增加，尤其是7月下旬雅高大升浪之初一口氣增持1.17億股後，持股量增至近8%，但10月底打後，其持倉卻頻繁減少，由10月21日至11月20日合共23個交易日當中，有22日都沽貨，其中10月25日單日便沽走5068萬股，雅高出事前一天，即20日亦沽了245萬股，是當日最大的淨賣出券商。值得留意的是，冠泓合共僅有不足30隻股票持倉，但雅高的市值及佔比則遠高於其他股份。

相關字詞﹕富途 金利豐 雅高 冠泓

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