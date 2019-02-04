突遭DQ入摩 雅高插98%停牌 單日蒸發450億市值 領航「中招」輸近2億

發公告交代「斬倉」 今復牌

本月8日，MSCI宣布將雅高納入MSCI中國指數，刺激股價從6.5元節節上升，上周一（11日）公司又宣布可能引入國企中色地科，股價進一步攀升至前日收市的14.8元高位，宣布入摩後累升達1.3倍。

但昨日開市前MSCI突然「轉軚」，指經進一步對該公司的可投資性作出分析，以及聽取參與者反饋後，決定不會在11月26日將雅高納入指數，但仍會關注該股。

入摩博取基金被動接貨夢碎，雅高股價應聲急挫，開市已報5.7元，挫逾61%，之後愈跌愈急，一度跌至0.246元的上市以來新低，跌幅超過98%，至上午11時公司停牌，停牌前報0.305元，仍挫近98%，成交額5.68億元，不足半日市值蒸發450億元，以該股今年初0.38元計，已盡失年內升幅。

伍晶夫婦遭斬倉 持股跌至12%

雅高披露，大股東伍晶夫婦昨日亦遭「斬倉」，強制沽出約1.51億股，持股量由原來的17.33%下跌至12.46%。有市場人士亦估計，近期證監嚴格規管中小券商的孖展借貸比例，或是促成今次雅高「慘劇」的另一因素，尤以炒作味較濃的股份股價下跌時，以孖展炒作或抵押股份貸款的投資者更易被斬倉。

國企中色地科未入股 避過一劫

雅高洗倉式暴跌，獨立股評人David Webb隨即發文，稱早於9月15日已發泡沫警告，當時預計其會下跌98%，現在證明當時所言非虛。不過，雅高早於9月20日已被納入富時全球指數系列的中國指數，令部分追蹤指數基金要被動買入該股。資料顯示，著名基金領航便持有2.5%雅高股權，其中有近半，即約3550萬股於10月31日買入，以當日收市價5.49元計，如領航期間未有任何減持，僅這批股份昨日帳面已要蝕近1.9億元。至於雅高一周前公布，計劃入股該公司的國企中色地科，則因為交易未完成僥倖逃過一劫。

MSCI轉軚罕見 只曾暫緩入摩

過往MSCI極少「出爾反爾」，就算2017年5月宣布納入美圖，第二日隨即反口，也只是因為美圖未過180天禁售期，令其不符合自由流通股本因素要求所致，而事隔半年後美圖亦再獲納入，因此純粹因為公司自身情況被MSCI叫停納入，雅高應屬首隻股份。

明報記者 陳子凌