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星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅

【明報專訊】本港社會動盪仍未平息，近月不少港人在海外置業並計劃移居，不過，本港著名地產分析員張一鳴最近斥資500多萬港元買入馬來西亞檳城一個2700方呎豪宅單位，卻非要逃離香港亂局，而是主要作為退休用途。他表示，全球低息環境持續，退休後難以靠「食息」在香港過優裕生活，選擇檳城除了因為樓價遠低於本港外，在當地月薪約2000港元便可聘用司機及工人，用較低成本輕鬆的享受優質生活，適合港人退休。

目前年僅51歲的張一鳴，已開始為日後退休做準備，近日斥資500多萬港元買入馬來西亞檳城一個2700方呎豪宅單位，「如果退休便借唔到按揭，『一炮過』好難買房地產，我通常借錢去買」。

星泰樓價貴 印尼菲律賓憂治安排華

至於為何要越洋置業而不在本港買樓呢？張一鳴表示，他對退休生活有一定要求，不單希望住大屋，亦要求有工人及司機可用，於是選擇在檳城置業作日後退休之用，「退休後當然想住大啲，就算我在香港有一間2000呎的大屋，足不出戶每個月管理費及差餉也可能已逾萬元，而且這只是居住成本，還未計算衣、食、行，退休後沒有工作收入，卻支付這麼龐大的開支尤如燒錢，感覺會非常不好，不如選擇生活質素可以、生活成本較低的檳城」。

「我有很多親戚在加拿大退休，雖然也可以住大屋，但冬天要自己剷雪，我擔心自己70歲後便難以剷雪，所以不選擇加拿大，而是去馬來西亞退休，當地工人月薪較低，2000港元可請全職工人及司機」。

張一鳴續說，在眾多東南亞國家中，新加坡的居住環境當然最好，但當地樓價已相當高；在泰國置業則可能要面對語言不通的問題，而且當地樓價亦不算便宜；菲律賓及印尼樓價無疑低水，惟他擔心當地治安或排華問題。考慮眾多因素後，他選擇了馬來西亞。

檳城島大多數居民屬華人

不少港人在馬來西亞置業首選首都吉隆坡，張一鳴表示，若港人希望維持與本港類似的生活，甚至在當地尋找商機，當然以吉隆坡較佳；但他退休後不希望居住在大城市，希望過休閒生活，於是選擇檳城。他笑說，自己是次在檳城置業時，特意向經紀確定當地可以高速上網，希望在當地退休後可以繼續投資港股賺錢。

檳城是馬來西亞十三個聯邦州屬之一，位於馬來亞半島西北側；以檳威海峽為界，檳城分成檳島和以跨海大橋連接的內陸威省兩部分，早於1786年成立的喬治市現為檳城的首府，位於檳島東北角，在2008年列入聯合國世界遺產，2016年再獲《Lonely Planet》選為十大必到城市的第4位。是次張一鳴是次在喬治市置業，原因之一是當地大多數人口屬華人，現時亦有不少港人居住。

檳島四面環海，常年氣溫約27度，而張一鳴所買入的2700方呎豪宅，享有海景，屬5房單位，發展商更奉送8部冷氣機及3個車位，他表示：「可能當地天氣比較炎熱，例如主人房便需要有兩部冷氣機。」

旅遊科技屬檳城兩大支柱產業

張一鳴形容，自己是次購入的豪宅，位於整個檳城及喬治市最佳的地段，由屋苑步行5分鐘即有兩個大型商場，內設三個超級市場，購物方便。至於檳城目前的經濟狀况，張一鳴指出，旅遊業是支柱產業之一，故當地郵輪碼頭今年登記到站的郵輪便有140艘，相信與本港不遑多讓；而檳城亦有「東方矽谷」的美譽，包括Intel、AMD、DELL、Honeywell、Sony、Motorola和HONDA等高科技產業均在當地設廠，2017年及2018年外商直接投資分別達108億令吉(約205億港元)及169億令吉(約321億港元)。

大規模填海供應足 樓價料緩慢上升

張一鳴估計，外資在檳城加大投資，往往會聘請海外高級員工，增加了對高級樓盤的居住需求；由於目前距離他退休仍有一段長時間，他打算日後在檳城收樓後，把該物業出租，首選日本人作租客，「層樓無人住，可能好快變舊，所以應該租出去，希望租金收入可以抵銷供樓開支；而且最好是租給日本人，因為他們把物業保養得很好，往往住完之後仍像新樓一樣」。

當然，在檳城買樓亦有一些風險要留意，例如喬治市北面現正展開大規模填海工程，未來新增住宅供應料陸續有來；張一鳴分析，雖然預期住宅供應增加對市場氣氛有一定負面影響，但是次填海不止興建住宅，亦包括公園及醫院等社區設施，落成後將令區內配套更完善，長遠有利物業升值，「在檳城買樓是希望樓價慢慢升，不可能像本港一樣，幾年便有幾十巴仙的升幅」。

置業前宜實地考察是否可融入當地

另外，張一鳴指出，馬來西亞貨幣令吉兌美元匯價近年反覆下跌近三成，由於港元與美元掛鈎，故此期內令吉匯價兌港元亦貶值三成；由於他預期大馬央行日後仍會減息，令吉匯價短期料繼續偏軟，不過長遠而言匯率已在相對低位。他總結說，港人擬在馬來西亞置業，最好像他一樣事前先到當地實地考察，是否喜歡該城市的生活方式，始作最後決定。

明報記者 葉創成

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