港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽

8年實賺不足2%

另鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨，新近錄得近半年來屋苑首宗特色戶成交。中原首席分區經理楊文傑表示，屋苑5座頂層一個實用391方呎連天台戶，2房間隔，原業主最初叫價800萬元，新近減價50萬元或6%後，以750萬元沽出，實呎19,182元，成交價較同類去年高位低約6%。原業主2009年以258萬元購入，持貨10年，帳面賺492萬元或近2倍。

南豐新邨半年來首錄特色戶成交

租務市場方面，將軍澳日出康城晉海近月陸續入伙，市場至今暫錄約18宗租賃成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，晉海1B座高層F室，實用面積340方呎，屬於1房戶，新近以月租1.55萬元租出，呎租46元，為日出康城區內新高；上述單位業主於2017年以574萬元購入，租金回報3.2厘。另外，現時項目平均呎租約38.5元，1房單位呎租由40元起。