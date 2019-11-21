健身中心全線結業 5舖或短期招租

高峰期多達10間分店

中小型健身中心的FAC，高峰時曾有10間分店，結業前只剩5個據點，其分店大多為非核心區大舖，如九龍灣工業區、荔枝角D2 Place ONE、元朗鳳攸南街等，租用的樓面大多3000方呎以上，其中位於九龍灣其士商業中心及元朗鳳攸南街好順利大廈的分店，面積更逾1萬方呎。市場消息稱，其中一個旗艦店、元朗好順利大廈地下及1樓，FAC於2017年8月起租用，月租36.5萬元，以商舖面積1.67萬方呎計，呎租僅22元，租期3年，至2020年8月止。

美聯工商舖行政總裁黃漢成分析稱，近年港人追求健康生活，令健身中心愈開愈多，行業間競爭亦趨激烈。

近年新落成物業大多備有會所設施，加上近期社會運動嚴重打擊零售業，對中小型健身中心構成打擊。另一邊廂，於消費者而言，因經濟環境欠佳而削減日常消費，大多會減少健身開支。他預計，除中小型健身中心面臨營運壓力外，過去大型連鎖健身中心積極承租核心區大面積商舖，不排除會棄租部分核心區據點。

另外，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，中環中心21樓全層合共13個單位進行招租，每個單位面積介乎1832至2828方呎，總面積逾2.8萬方呎，單位面積可由租戶靈活組合，平均呎租約70元。

中環中心21樓放租 意向呎租70元

資料顯示，21樓層持有人之一為全國政協盧文端，除了21樓外，他還持有30及77樓全層，並曾指該3個全層將作為長線出租。