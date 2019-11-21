經濟

香港地產

下一篇 上一篇

健身中心全線結業 5舖或短期招租

【明報專訊】近半年來社會運動影響，零售業大受打擊，除餐飲業接連結業外，健身中心亦受影響。連鎖健身中心Fighting Arts Center（FAC）於上周在分店貼出告示，稱近來社會運動嚴重打擊經營環境，關閉旗下所有中心，涉及5個商舖，部分尚未完約。據悉，FAC商舖或於短期內重新招租，業界人士稱，社會運動對健身中心構成打擊，大型連鎖健身品牌或會棄租核心區據點。

高峰期多達10間分店

中小型健身中心的FAC，高峰時曾有10間分店，結業前只剩5個據點，其分店大多為非核心區大舖，如九龍灣工業區、荔枝角D2 Place ONE、元朗鳳攸南街等，租用的樓面大多3000方呎以上，其中位於九龍灣其士商業中心及元朗鳳攸南街好順利大廈的分店，面積更逾1萬方呎。市場消息稱，其中一個旗艦店、元朗好順利大廈地下及1樓，FAC於2017年8月起租用，月租36.5萬元，以商舖面積1.67萬方呎計，呎租僅22元，租期3年，至2020年8月止。

美聯工商舖行政總裁黃漢成分析稱，近年港人追求健康生活，令健身中心愈開愈多，行業間競爭亦趨激烈。

近年新落成物業大多備有會所設施，加上近期社會運動嚴重打擊零售業，對中小型健身中心構成打擊。另一邊廂，於消費者而言，因經濟環境欠佳而削減日常消費，大多會減少健身開支。他預計，除中小型健身中心面臨營運壓力外，過去大型連鎖健身中心積極承租核心區大面積商舖，不排除會棄租部分核心區據點。

另外，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，中環中心21樓全層合共13個單位進行招租，每個單位面積介乎1832至2828方呎，總面積逾2.8萬方呎，單位面積可由租戶靈活組合，平均呎租約70元。

中環中心21樓放租 意向呎租70元

資料顯示，21樓層持有人之一為全國政協盧文端，除了21樓外，他還持有30及77樓全層，並曾指該3個全層將作為長線出租。

上 / 下一篇新聞

阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
支付商「移卡」擬港上市集資23億
支付商「移卡」擬港上市集資23億
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
金融時報：匯控調走炒房主管
金融時報：匯控調走炒房主管
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
人權法案添貿談變數 美股早段跌
人權法案添貿談變數 美股早段跌
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制