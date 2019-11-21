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雲海別墅昨連沽兩幢洋房

【明報專訊】雖然社會氣氛再趨惡化，但新盤市場昨日連錄最少4宗洋房成交，而且全屬現樓項目，單日吸金2.1億元；其中新地（0016）馬鞍山雲海別墅，連售兩幢洋房，令項目本月推出以來已累積沽出13幢洋房，套現總額6.5億元。

雲海別墅最新售出的Jasmine Avenue 1號屋、Lily Avenue 12號屋，成交價分別5451.2萬及4704.2萬元，單日吸金逾1億元；以洋房實用3739及2187方呎計，實呎1.45萬及2.15萬元。成交紀錄冊顯示，兩名買家均採1830天特長成交期。

本月累沽13幢 套現6.5億

至於近期未有全新盤開售的英皇（0163），旗下屯門小欖珀居以招標售出16號屋，成交價8210萬元；洋房實用2766方呎，屬3房3套間隔，實呎2.96萬元。珀居由14幢洋房組成，去年至今累沽11幢洋房，套現近11億元。永泰（0369）近日獲批入伙紙的青山公路THE CARMEL，10月至今透過招標累售9 幢洋房，套現3.5億；新售出38號屋，實用1716方呎，成交價2845萬元，實呎1.65萬元。

MY CENTRAL撻訂貨變相加價推

長實（1113）中環MY CENTRAL，早前錄得12樓實用679方呎F室撻大訂後，昨修訂價單，新定價為2157.8萬元，雖比2017年底舊定價2425.3萬元調低11%，惟不提供任何折扣。

可留意的是，買家若2017年底入市並享盡22%最高折扣，折實價1891.7萬元，意味單位實質提價14%，下周一重售。

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