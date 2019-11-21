6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮

雖然建滔成功晉身發展商行列，不過，該公司主席張國榮去年曾指，目前不想在香港做地產：「香港做地產太好賺，所以我唔想賺，因為唔想賺到盡。」他亦指現時樓價高，自己都「諗咗幾日」才決定是否幫兒子張家成買樓，「否則個孫會嬲咗阿爺呀！」

公司指項目周二上載價單

另外，建滔方面指，該公司於周二已上載價單及銷售安排至物業網站，並於昨日遞交列印版本到銷監局，及後同日上載到一手銷售網。銷監局則指，根據《一手住宅物業銷售條例》第32條規定，賣方須於出售一手住宅物業前的最少3日期間內，提供價單供公眾免費領取、上載價單的電子版本到發展項目指定網站，及在提供有關價單的首日，上載價單到一手住宅物業銷售資訊網。

根據《條例》第47條規定，賣方須於出售一手住宅物業前的最少3日期間內，提供載有銷售安排的文件供公眾免費領取，及上載文件的電子版本到發展項目指定的網站，該局亦建議賣方在向公眾提供載有銷售安排資料的文件的首日，向一手住宅物業銷售資訊網提供該份文件的電子版本。銷監局指，會檢視各發展項目的銷售文件，如發現任何涉嫌違反一手新例情况，會跟進調查。