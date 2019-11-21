駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目

明報記者 林尚民

此外，發展商其中一項「100%現金」付款，最高折扣為樓價17.5%，惟買家需在購買後5天內完全清付所有樓價，亦屬市場上極為罕見之舉。駿嶺薈首張價單涉及50伙，包括18個分層單位及32幢洋房，50伙平均實呎29,881元，折實24,652元；分層部分平均實呎23,131元，折實19,166元；全部32幢洋房，實呎「均一價」為31,350元，折實25,864元。

發展商同時公布銷售安排，周六將發售23伙，當中包括21幢洋房及2個分層單位。

5日付清樓價可獲17.5%折扣

作為首次在港賣樓的建滔，除了項目戶型獨特外，賣樓手法及付款方法亦相當特別，項目樓花期約5個月，發展商放棄一般的「建期」或「即供」付款方法，反而是提供「100%現金」付款、「60%現金」及「30%現金」，採用「100%現金」付款之買家，可獲17.5%樓價折扣，但買方需於5天內清付100%樓價；若「60%現金」付款，即購入當時付5%、5天內付樓價55%，餘下40%明年3月前支付，折扣只有12.5%。最後一種「30%現金」付款，即購入當時付5%、5天內付樓價25%，餘下70%明年3月前支付，折扣只有6.5%。發展商亦提供員工額外置業折扣，可享樓價7.5%優惠。

須以個人名義購買 沒委託地產代理

此外，周六發售的23伙，買家亦有一定限制，單位只限出售予賣方或賣方之控權公司之合資格員工、或合資格員工的合資格家庭成員，或賣方之商業伙伴，且買家需以個人名義購買，並沒有委託地產代理。在近年推售之新盤中，雖然都有類似安排，如億京荃灣映日灣，但在首輪推售已有此安排，則相當罕見。

最平1588方呎4房雙套 折實2788萬

價錢方面，項目最矚目的62號洋房，實用10,727方呎，連5037方呎花園及2991方呎天台，12間套房間隔，料為新界最大面積屋苑式洋房，定價3.36292億元，實呎31,350元，若扣除最高17.5%優惠後，折實2.7744億元，折實實呎25,864元；價單最平一伙為實用1588方呎的1座1樓B室，4房雙套間隔，定價3379.3萬元，折實2787.9萬元，折實實呎17,556元。