湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者

老實說，這條法案對一般香港人影響不大，只是對那些有多少資產，以美國為最後的根據地的人才有影響，因為美國政府隨時可以用《人權法案》來沒收香港人在美國的資產。當這條法案在美國參眾兩院進行表決通過時，不少香港人突然醒覺，這條民權法案與我們激烈反對的《逃犯條例》修訂極之相似，我們雖然令香港政府撤回逃犯條例，但最後反而令到美國政府推出《人權法案》，令到美國政府可以長臂管治，會不會是前門拒虎，後門進狼？或者，《人權法案》是《逃犯條例》的美國版。

美長臂管治 儼如美版《逃犯條例》

今次是年輕的社運人士要求美國政府推出有關法案，大家都知道這是送羊入虎口，自動要求美國長臂管治，所以即使通過亦見不到有大肆慶祝活動。大家亦不否認這條法案對一些香港人有不利影響，但同時亦警惕了未被影響的香港人，如沒有必要都唔好在美國買樓或者其他美國基金產品，因為美國政府隨時可以因為資產擁有者違犯民權法案，沒收他們的資產。

在這項法案遞上參眾兩院表決時，不少打算在美國買樓的香港人轉移到其他國家買樓，英國應該是最受惠的國家，如果只是香港人有此舉動，對美國根本沒有影響，但這個世界上有不知幾多在人權及民主的排名比香港低很多的國家，不過他們的國民很有錢，見到美國可以隨時以《人權法案》沒收香港人在美國的資產，試問他們是否夠膽在美國投資，買美國政府債券，甚至靜靜地取回在美國的投資，或者將存款轉離美國。

所以，我認為這項《人權法案》對美國影響大於香港，所以，總統特朗普有機會不簽署這項法案，甚至利用這項法案作為與中國在貿易戰的籌備；即使特朗普簽署又如何，既來之，則安之，主動權又不在我們手上，唯有頂硬上。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]