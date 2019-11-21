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周顯 投資二三事

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周顯：最壞時刻已過 股市必升？

【明報專訊】現在的政治局勢，包括我在內的很多人的意見都是最壞的時刻已過去了，但是將會出現零星而持久的暴力抗爭，不排除還會升級，就是殺警也不出奇，但是大規模的戰鬥應該就不會有了。

這在討論區中已可見到，抗爭者檢討中大和理大兩場戰爭，普遍認為陣地戰是錯的，應該回復be water的游擊戰。因此，最大可能是持久戰爭。這從另一方面看，好比一個病人心臟病發，做了手術，死不去，但卻成為長期病患者，永遠回復不了原狀。

永遠回復不了原狀

有一位四大家族的家臣對我說，凡是大規模社會運動之後，經濟和股市例必爆升，1967年如是，2003年如是，因此他已着手買貨。他在兩個月前同我講了一次，幾日前又講一次。周一理大局勢稍為穩定後，股市連升兩日，但有沒有後續，是不是如他所說，則未可知。

然而，在1967年和2003年那兩次，股市和樓市均是跌到阿媽都唔認得，跌了足足三分之二，不過這次卻沒有下跌。既然沒跌，儲蓄不夠能量，其後究竟可不可以有爆升的力度呢？這就是從歷史推論出現實的難處，因為沒有事件可以完全重複，如果只有七成相像，可相比性又有多少呢？說不定，真正的重點就是在不像的三成之內，這個類比就全錯了。

最後，就算真的是1967年和2003年的翻版，其上升也是反反覆覆，有升有跌，螺旋式上升，波浪式前進，不會很certain，也不會一升到天，到了1973年和2007年，很certain地升到大家都瘋狂時，牛市就完了。

[周顯 投資二三事]

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