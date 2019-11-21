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劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位

【明報專訊】中美貿易談判進展未明，香港經貿的獨特地位動搖，觸發港股回吐，但幅度相當溫和，整體牛皮為主。恒指低開後最多跌289點、低見26,804點很快反彈，惟逼近兩萬七關口回軟，收報26,889點，跌204點或0.75%；國指跌0.72%。大市成交625億元，低於60天平均兩成，交投疲弱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率32比68，升逾3%佔上升股份近一成，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為45比55，大市普遍下跌，沽盤沒有太大壓力，沒有明顯優勢，整體表現偏軟。

七成行業跌 金融零售股重災

行業的表現更突顯市况牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，本地金融、本地零售服務跌約1%表現已經最差；緊隨的中資金融、汽車相關的跌幅小於1%。上升行業的升幅全部小於1%，金屬及礦石、中資電力升0.53%、0.44%最強，各有約四成股份上升。原材料有近六成股份上升，升勢相對全面；行業近無升跌。

個別強勢股的買盤依然積極，李寧（2331）、雅生活服務（3319）、建滔積層板（1888）、中升（0881）、瑞聲（2018）等以陽燭高收，收市高於開市逾2%，成交活躍，昨天成交額高於60天平均值。此外，資本密集股份如華能（0902）、鞍鋼（0347）、華潤水泥（1313）逆市上升，當中潤泥小回後向上破頂，可以留意。

潤泥上望10元阻力較大

潤泥第三季收入增3%，純利倒退2%，但9月份銷量已有改善，並延續至第四季；由於第四季是集團主要運營區域如廣東、廣西的施工旺季，需求進一步轉旺，珠三角更出現供不應求現象，將有利水泥價格表現，令集團第四季以至全年業績有機會超預期。

9月以來，潤泥的股價大幅上升，追回落後甚至超越同業海螺水泥（0914）、中建材（3323）的表現，反映水泥價漲的利好因素；但利好因素持續發酵，將可支持股價。此外，集團積極將業務延伸至骨料、裝配式建築等具協同優勢產業，有助業務持續發展。

走勢上，潤泥昨天升穿月初高位9元關口，上望於10元料有較大阻力，可以低收20天線約8.7元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕華潤水泥 強勢股 港股

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