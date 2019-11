【明報專訊】中環人一洗不問世事形象嘅「和你lunch」行動已經堅持超過一星期,昨日網上更流傳數份與中信里昂(CLSA)報告形式極為相似、幾可亂真嘅「CLS」報告,以「Lunch With You 12:30 Every Weekday(和你Lunch每日12點半)」為題,封面有「Save Our Children(救救我們的孩子)」、「Police Brutality(警察暴行)」等標題,配以警察在商業區背景下舉槍發射及示威者以雨傘抵擋銳武裝甲車嘅圖畫,流出不久即在網上瘋傳。