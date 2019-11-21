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張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念

【明報專訊】恒指昨跌204點，收報26,889點，成交金額625億元。港股連續兩日急升後回吐，美國總統特朗普重申如無法達成貿易協議，將會大幅增加中國關稅，亞太區股市全跌。內地MLF利率及公開市場操作利率相繼下調後，昨日公布的貸款市場報價利率（LPR）亦跟隨，1年期LPR為4.15厘，5年期以上LPR為4.8厘。即使通脹高企在3.8％，但中央視之為純粹豬價拉動，仍然願意減息，內房股或多或少會受惠，潤地（1109）便逆市上升。

港股連日急彈重回27,000點後見阻力，炒作股份和板塊不少是大落後、冷門的，如乏人問津多時的手遊股連續兩日爆升，醫藥股則有麗珠醫藥（1513）破頂。全球股市上升已反映不少利好，但最重要的貿易談判遲遲未能達成協議，在談崩前投資者不大可能大舉拋售，短線而言續於現水平整固。

中美最新通話 官方未提有「進展」

中美貿易談判確實不大順利，雙方對於談判所使用的措詞都欠缺樂觀。例如16日國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽通話，17日中國商務部網站只提到對各自核心關切進行了建設性討論，交換了意見等，並沒有以「進展」來形容，顯示雙方在一些領域分歧巨大。不同報道均指農產品購買金額是核心問題，特朗普要求每年採購達400億至500億美元，中方則對此有很大保留，認為將金額明確寫進協議，一旦情况有變就會成為違約一方。

事實上，參考社會消費品零售總額數據，今年1至10月限額以上單位商品零售中的糧油、食品類，絕對銷售額為11,808億元人民幣。以限額以上佔比約三分之一下推算，全年糧油、食品類銷售約30,000億至40,000億元人民幣水平，若一下子加大進口達500億美元，變相多了10％的糧油食品。作為一個本應穩定的市場，供應突然多了2％至3％已是嚴重供過於求，若增幅達10％一定是災難。要麼是中央自行消化，即採購後不向市場投放，要麼中國農民和農產品市場會面對價格暴跌的災難。若這個就是核心問題，從數字上看是很難解決。

另外，美國國會通過《香港人權與民主法案》，雖然象徵意義多於一切，但也是中美之間多了一個摩擦點。但美股依然拒絕回落，執筆時美股期貨跌幅也小於0.5％，跟此前擔心中美又談崩時相比，市場反應依然是比較樂觀的。

大型物管股市盈率超高

內地在高通脹下願意減息，按照這個邏輯，只要豬價飈升沒有拉動其他食品、商品跟隨漲價，則中央會全力穩經濟而忽視通脹。到明年第2季通脹有條件回落，寬鬆力度更有可能加快。即使中央強調房住不炒，LPR下調也不會惠及按揭利率，但整體利率下降，房地產一定能受惠。當然，內房股由低位回升多時，昨日對下調LPR利率反應不大。

但要留意，內房股現在有另一個主題就是分拆物管業務，時代（1233）宣布分拆股價立即大幅炒上。潤地在中期業績時已表示，計劃年內啟動分拆物管業務。由於近月市况和香港局勢波動，是否能趕及年底前落實存在變數，但以潤地的規模，其物管公司一定會估值極高，對於潤地股價一定會有正面作用。要知道，當前大型物管股市盈率動輒達40倍至60倍，碧桂園服務（6098）市值就達740多億元，等於潤地市值逾30％。若潤地物管市值更高，分拆落實時股價反應會相當強。

[張兆聰 還看今朝]

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