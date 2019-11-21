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經濟
2019年11月21日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
支付商「移卡」擬港上市集資23億
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
金融時報：匯控調走炒房主管
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
人權法案添貿談變數 美股早段跌
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
健身中心全線結業 5舖或短期招租
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制
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技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
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【明報專訊】富智康短線上升動力強（圖）
理文造紙50周線見阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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