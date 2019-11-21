李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因

自澳門1999年回歸後，即透過開放賭牌、增發巴士牌及電訊牌，嘗試一改傳統依賴賭業的格局，當中尤以開放賭牌為重中之重。新賭牌規範下，鼓勵發展更多非博彩元素，開發出一個又一個大型綜合度假村，增添更多酒店、會展、表演、零售、餐飲及玩樂元素。

習傳親賀澳門回歸 賭客卻步

賭場經營減少依賴較低毛利的貴賓廳，轉而增加毛利較高的中場運作，某程度有助賭企在賭收下滑時，保持盈利穩定甚至輕微增長。適逢2003年起開放自由行，讓更多內地旅客南來，推動澳門賭業蓬勃發展，盈利增長更快。澳門綜合度假村之成功，亦吸引外國仿效。

不過，隨着中美貿易戰爆發，不少民企老闆資金較前吃緊，加上習近平上台後致力打貪，近年內地信貸繼續收緊，令訪澳內地貴賓賭客不及過往闊綽。賭廳一見勢色不對，讓貴賓簽借亦明顯減少及更審慎。過去10至20年，澳門努力吸納較捨得玩樂消費的中產家庭客，無疑可平衡一下只倚賴內地賭客的格局。近期亦努力爭取消費較賭客高出3.8倍的會展客，但始終只佔極小比例。當內地經濟向下調整時，會展客也難以撐起經濟。新崛起的韓國旅客亦不能與數量龐大的中國內地、香港及台灣旅客相比。因此內地經濟一轉差，即令體系較細、高度倚賴旅遊業的澳門經濟一沉不起。况且今年慶回歸20周年，習主席南下，當地或再洗太平地迎賓，屆時恐對經濟影響更大。

政府力谷旅業 惟難脫倚賴博彩

儘管澳門推動非博彩多元化，卻不脫賭企主導的格局，博彩業繼續佔當地生產值及貢獻政府財政收入五成及八成。即使澳門文化局正加碼推動非博彩，試將部分世遺建築活化，例如在鄭家大屋上演中樂《江南雅韻》娛賓、開發雅文湖畔，甚至推動新藝術景點俊秀里。同時又加大推動葡語系食品及手信銷售，甚至大搞葡語系國家中醫藥認證，但都是剛起步。其他國家遊客消費未能拉上補下，自然難以推動內地客主導的博彩及旅遊業大改格局。澳門經濟比香港提早衰退，其實理所當然。

[李曉佳 財經澡堂]