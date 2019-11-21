經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因

【明報專訊】香港因為6月起一場社會運動，經濟增長由正轉負，第三季本地生產總值（GDP）跌2.9%，變成大新聞。誰不知鄰埠澳門原來經濟早已連跌3季，第三季經濟更按年收縮4.5%，跌幅竟比香港還大。隨着澳門下個月慶祝回歸20周年，聽說國家主席習近平隆重其事親臨主持，以過往國家領導人南下前必清洗太平地計，內地賭客自然退避三舍，夾雜香港局勢未定，訪澳團客必定大減，澳門經濟短期內難一洗頹氣，GDP有機會跌足4季。

自澳門1999年回歸後，即透過開放賭牌、增發巴士牌及電訊牌，嘗試一改傳統依賴賭業的格局，當中尤以開放賭牌為重中之重。新賭牌規範下，鼓勵發展更多非博彩元素，開發出一個又一個大型綜合度假村，增添更多酒店、會展、表演、零售、餐飲及玩樂元素。

習傳親賀澳門回歸 賭客卻步

賭場經營減少依賴較低毛利的貴賓廳，轉而增加毛利較高的中場運作，某程度有助賭企在賭收下滑時，保持盈利穩定甚至輕微增長。適逢2003年起開放自由行，讓更多內地旅客南來，推動澳門賭業蓬勃發展，盈利增長更快。澳門綜合度假村之成功，亦吸引外國仿效。

不過，隨着中美貿易戰爆發，不少民企老闆資金較前吃緊，加上習近平上台後致力打貪，近年內地信貸繼續收緊，令訪澳內地貴賓賭客不及過往闊綽。賭廳一見勢色不對，讓貴賓簽借亦明顯減少及更審慎。過去10至20年，澳門努力吸納較捨得玩樂消費的中產家庭客，無疑可平衡一下只倚賴內地賭客的格局。近期亦努力爭取消費較賭客高出3.8倍的會展客，但始終只佔極小比例。當內地經濟向下調整時，會展客也難以撐起經濟。新崛起的韓國旅客亦不能與數量龐大的中國內地、香港及台灣旅客相比。因此內地經濟一轉差，即令體系較細、高度倚賴旅遊業的澳門經濟一沉不起。况且今年慶回歸20周年，習主席南下，當地或再洗太平地迎賓，屆時恐對經濟影響更大。

政府力谷旅業 惟難脫倚賴博彩

儘管澳門推動非博彩多元化，卻不脫賭企主導的格局，博彩業繼續佔當地生產值及貢獻政府財政收入五成及八成。即使澳門文化局正加碼推動非博彩，試將部分世遺建築活化，例如在鄭家大屋上演中樂《江南雅韻》娛賓、開發雅文湖畔，甚至推動新藝術景點俊秀里。同時又加大推動葡語系食品及手信銷售，甚至大搞葡語系國家中醫藥認證，但都是剛起步。其他國家遊客消費未能拉上補下，自然難以推動內地客主導的博彩及旅遊業大改格局。澳門經濟比香港提早衰退，其實理所當然。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕文化局 賭牌 習近平 澳門

上 / 下一篇新聞

阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
支付商「移卡」擬港上市集資23億
支付商「移卡」擬港上市集資23億
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
金融時報：匯控調走炒房主管
金融時報：匯控調走炒房主管
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
人權法案添貿談變數 美股早段跌
人權法案添貿談變數 美股早段跌
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
健身中心全線結業 5舖或短期招租
健身中心全線結業 5舖或短期招租
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制