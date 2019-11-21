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劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手

【明報專訊】從港鐵（0066）截至今年6月底止中期業績看，營業額282.72億元，純利55.06億元，撇除投資物業價值重估，經常性業務利潤26.65億元，何謂「經常性業務」？當中包括：（1）客運業務，修建和營運地鐵系統；（2）車站商務業務，車站內出售零售舖位、車站廣告位、站內通訊服務等；（3）物業租賃及管理業務，地鐵沿線出租零售舖位、寫字樓、車位及物業管理服務。

在近月愈演愈烈的社會運動中，這些上半年利潤有26.65億元的「經常性業務」受嚴重衝擊。

港鐵自9月30日受災難性破壞，10月1日列車停駛，直到今天，港鐵仍未能完全恢復正常運作。上周示威者進入大學站破壞，港鐵表示該站需要接近重建規模的復修，料關閉一段長時間。港鐵年報中預計2019年香港鐵路維修費用開支達73.48億元，經此一役，保守估計要再多10億元。

「經常性業務」受嚴重衝擊

去年本地鐵路乘客達16.7億人次，當中貢獻的本地客運業務收入佔整體36.1%，達194.9億元。正常平均港鐵每天載客500多萬人次，上半年鐵路客運利潤達到9.52億元，即是每天520萬元。10月起至今港鐵多個站停止服務及恒常提早結束服務，加上站內要增聘人手維持秩序，估計每天利潤會減少100萬元，如事態發展至12月，即車費利潤共減少近1億元。

維修開支料比原估計多10億

另外，港鐵車站商店及商場租金利潤，上半年達到49.08億元。因近月人流減少，商場經常遭惡意破壞及提早關閉，續租叫價能力亦會降低，估計下半年為此損失5億元利潤。

屈指一算，港鐵經常性業務利潤受嚴重削弱，發盈警只是時間問題。在社會運動未見平息前，不宜沾手。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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