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梁志麟 匯萃通

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梁志麟：央行觀望 匯市乏方向

【明報專訊】市場繼續關注中美貿易談判，雖然美方多次表示取得進展，但雙方似乎在最後階段陷入膠著狀態，同時美國總統特朗普無意加快談判進度，大市氣氛難有突破。對於避險貨幣日圓而言，估計再急跌的空間有限，料美元兌日圓於107.90至109.50上落。

英國12月大選逐步逼近，現時大部分民調顯示保守黨的支持度領先工黨超過一成。另一方面，脫歐黨不會在大選中挑戰保守黨現有議席，同時親歐的自由民主黨不願跟工黨協調，亦有利保守黨勝出今次大選及主導往後脫歐發展。市場觀望英國大選發展，料英鎊短線於1.29整固後向上。歐元區明日公布11月份採購經理指數，由於歐股回升，料指數可見底回穩，暫時歐元料於1.10至1.11上落。美元兌瑞郎則於0.9840至1算上落。

美匯指數料維持平穩

美國亦於明日公布採購經理指數，在美股強勢下，料美匯指數仍然維持平穩。經過一連串減息後，各大央行似乎一致地觀望減息成效，貨幣政策未見明顯差異下，料美匯指數於97.6至98.4上落。

商品貨幣方面，澳洲就業數據欠佳，令市場憧憬當地央行將再減息。明早澳洲公布11月份採購經理指數，要留意會否令減息預期再升溫，料限制澳元於0.6720至0.6880上落。新西蘭儲備銀行短期減息意欲降低，料紐元於0.6320至0.6470整固。

加拿大明日公布9月份零售銷售，市場預期按月跌幅由0.1%擴大至0.3%，但預期不足以改變央行的政策取態。市場預期環球經濟增長放緩限制原油需求，將令紐油未能突破60美元關口，加元難有突破，美元兌加元料於1.3120至1.3350上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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