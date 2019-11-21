蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉

傳感器擴功能 可測肌肉活動等

該專利還說明，Apple Watch將配備的傳感器，可進一步擴大Apple Watch的功能，例如測量肌肉活動。蘋果慣於為每項新技術都申請專利，儘管它們不一定應用於新產品，但專利內容經常引起外界對蘋果新產品的揣測。有「最強蘋果分析員」之稱天風國際分析師郭明錤上周發表報告，稱新Apple Watch的防水功能加強、網速加快。

摩根士丹利北美硬件技術研究部主管休伯蒂（Katy Huberty）稱，即使是蘋果頭100大股東，他們所持的蘋果股票也太少。摩根士丹利將蘋果股票的當前目標價定為296美元，較周二收報的266.29美元，仍有一成上漲空間，儘管其股價今年以來升幅達70%。蘋果股價早段微跌。

大摩唱好：股東「持股太少」

休伯蒂稱，iPhone需求回升，服務業務增長，以及蘋果的股票回購，都是股價上漲的催化劑。蘋果新推出的串流影片服務Apple TV+、遊戲訂閱服務Apple Arcade，並與高盛推出的信用卡服務等，預計相關業務的利潤率將遠高於硬件。談到中美貿易戰對蘋果前景的影響，休伯蒂稱，自關稅於9月生效以來，蘋果的利潤率持平，在12月季度，毛利率指標再次勝預期。她認為，蘋果可能已跟供應商作出很多部署，將部分產品的生產轉移到中國以外的地區。

（綜合報道）

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