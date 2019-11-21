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人權法案添貿談變數 美股早段跌

【明報專訊】美國威脅提升針對中國貨品的關稅，加上美國參議院通過《香港人權與民主法案》，或影響中美達成首階段貿易協議前景，美股早段下跌。美國連鎖超市Target上季收入及盈利勝分析師預期，並上調全年盈利預測，股價早段急升逾13%。

拼多多虧損急增 股價曾跌17%

拼多多昨公布的第三季經營虧損達27.92億元人民幣（約31億港元），較去年同期的12.7億元人民幣（約14億港元）經營虧損大幅上升。該公司的第三季收入按年增長123%至75.1億元人民幣（約83.5億港元），遜於分析師預期，較第二季的169%增幅放慢，股價昨早段大跌17%。

對於收入增長放慢，拼多多稱，第三季是電商行業的傳統淡季。在收入增長放慢之際，拼多多的研發開支按年增長240%至11.3億元人民幣（約12.6億港元）。不過拼多多的用戶繼續保持增長，每月活躍用戶增至4.3億，按季增長6360萬人。

此外，美國晶片製造商AMD發表新的7納米製程顯示晶片後，周二股價連續第9日上漲，創13年多以來新高，昨早段股價回落約1%。AMD今年股價升幅達124%，是標普500指數中升幅最大的股票。未來6個月，AMD計劃推出一系列採用7納米製程的產品。瑞穗將AMD的股價目標價，由36美元上調至38美元。富國銀行將其目標價，由40美元上調至48美元，重申「跑贏大市」的評級。

（綜合報道）

[國際金融]

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