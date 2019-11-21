調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴

與去年同期相比，字節跳動今年上半年的廣告收入增長113%，其中大部分增長來自國內版抖音及字節跳動旗下的新聞軟件今日頭條。R3形容，這是「超凡的增長」。搜尋引擎百度今年上半年在內地數碼廣告市場的份額為17%，排名第3，期內的數碼廣告收入為369億元人民幣（約411億港元）。

上半年數碼廣告收入達556億

騰訊的市場份額排第4，佔14%，期內數碼廣告收入為298億元人民幣（約332億港元）。R3估計，數碼媒體的廣告收入，相當於2019年中國廣告市場支出的63%，較2018年增長2.2個百分點。中國今年電視廣告支出佔比，將由2018年的25%降至23%。

R3預計，2020年抖音、頭條新聞及搜狐新聞的數碼廣告價格將上調10%，而騰訊新聞的數碼廣告價格將上調8%，升幅遠高於中國目前平均略高於2.5%的通脹率。

國際版TikTok總下載達15億次

字節跳動於2012年創立，目前估值750億美元，絕大部分收入來自廣告。今年上半年，字節跳動仍處於虧損，但6月已扭虧為盈。字節跳動有信心在下半年實現盈利，並將年度收入目標由1000億元人民幣（約1113億港元），上調至1200億元人民幣（約1335億港元）。

抖音的國際版TikTok近期在美國等地流行。根據市場研究機構Sensor Tower的數據，TikTok在蘋果App Store和Google Play商店的總下載量（未計算在Android第3方商店的下載量）已達15億次。今年2月TikTok的總下載量已突破10億大關，單在今年的下載量已有6.14億次。根據Sensor Tower的數據，TikTok今年的下載量僅次於WhatsApp（約7.074億次）和Messenger（約6.362億次），在遊戲以外軟件當中排第3，領先於facebook（fb）（約5.87億次 ）和Instagram（ 約3.762億次 ）。5個最多人下載的軟件當中，只有TikTok不屬於facebook平台。

美國佔8.2%用戶 被fb視為對手

TikTok今年下載量急增，主要由於印度用戶人數增長。印度用戶佔TikTok下載量的31%，而中國用戶佔11.5%，美國則佔8.2%。fb被指視抖音為競爭對手，開始複製抖音的成功元素，並在去年11月推出短視頻軟件Lasso。

fb外泄的內部會議信息顯示，行政總裁朱克伯格爭取在墨西哥等TikTok尚未立足的市場引入Lasso。本月初，Instagram又開始與巴西用戶一起測試名為Reels的新功能，讓用戶拍攝短視頻並配上背景音樂。該功能被認為是複製自抖音。

截至7月的數據，字節跳動旗下所有軟件的全球每日活躍用戶超過7億，而每月活躍用戶超過15億。與此同時，內地版抖音的每日活躍用戶已超過3.2億。

（綜合報道）

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