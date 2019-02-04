恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫

焦點新股阿里巴巴（9988）昨截止公開發售，市場消息指凍資940億元，昨主板成交僅625億元，較上日減少21%。

阿里吸資 主板成交僅625億

另國指昨日收市跌77點或0.72%，報10,619點。個股方面，瑞聲科技（2018）昨為升幅最大藍籌，收市升1.24%至57.2元，石藥（1093）跌3.52%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌。內地降房貸利率，中海外（0688）及華潤置地（1109）逆市升不足1%。瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康預料，在估值偏高、本港經濟和企業盈利較遜色下，明年MSCI香港指數會續跑輸MSCI中國指數，不過仍看好受本港經濟周期影響較小、盈利穩定及派息高的股票，如電訊和公用股。隨5G設備需求上升，較看好相關上游企業。

他又指，互聯網行業經過2年大幅投資後，料明年投資放緩，加上毛利率回升，同樣看高一線。