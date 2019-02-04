經濟
下一篇 上一篇

恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫

【明報專訊】美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，中國外交部隨即回應稱，如美國一意孤行，將會採取有力措施堅決反制，加上美國總統特朗普指出，如果未能與中國達成貿易協議，將提高中國貨品關稅，亞太區股市普遍下跌。恒指昨日低開157點後，最多曾跌289點，收市報26,889點，跌204點或0.75%，周二才收復的10天線及20天線，又再次失守。

焦點新股阿里巴巴（9988）昨截止公開發售，市場消息指凍資940億元，昨主板成交僅625億元，較上日減少21%。

阿里吸資 主板成交僅625億

另國指昨日收市跌77點或0.72%，報10,619點。個股方面，瑞聲科技（2018）昨為升幅最大藍籌，收市升1.24%至57.2元，石藥（1093）跌3.52%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌。內地降房貸利率，中海外（0688）及華潤置地（1109）逆市升不足1%。瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康預料，在估值偏高、本港經濟和企業盈利較遜色下，明年MSCI香港指數會續跑輸MSCI中國指數，不過仍看好受本港經濟周期影響較小、盈利穩定及派息高的股票，如電訊和公用股。隨5G設備需求上升，較看好相關上游企業。

他又指，互聯網行業經過2年大幅投資後，料明年投資放緩，加上毛利率回升，同樣看高一線。

上 / 下一篇新聞

阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
支付商「移卡」擬港上市集資23億
支付商「移卡」擬港上市集資23億
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
金融時報：匯控調走炒房主管
金融時報：匯控調走炒房主管
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
人權法案添貿談變數 美股早段跌
人權法案添貿談變數 美股早段跌
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
健身中心全線結業 5舖或短期招租
健身中心全線結業 5舖或短期招租
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制