彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業

明報記者 陳偉燊

黃姵綺形容，另一美資賭牌牌主永利澳門（1128），美國永利可能與特朗普所屬的共和黨保持距離，以在重投澳門賭牌時尋求保障。至於美高梅中國（2282）在重投賭牌方面，不見得會受今次參議院通過法案所影響，反而可以透過美高梅中國聯席主席何超瓊在美國美高梅的持股，掃除政治障礙。

金沙中國近期股價偏軟

金沙中國近期股價表現偏軟，未能重返40元大關，昨日收報38.2元，跌0.26%。永利澳門及美高梅中國分別收報17.28元及12元，跌0.46%及升0.67%。

不過何超瓊罕見向港交所作出申報，她在11月14日及15日共減持美高梅中國的母公司美國美高梅股份共200萬股，套現6231.5萬美元（約4.86億港元）。

她在美國美高梅的持股量，由原先的2.65%，減至2.25%。此前，她在11月11日至13日已經減持美國美高梅250萬股，套現7788.11萬美元（約6.07億港元）。她在前後5個交易日，共減持0.88%美國美高梅股份，前後套現10.93億港元。

此外，澳門博彩（0880）副主席兼執行董事蘇樹輝昨日在澳門接受傳媒訪問時表示，今年到10月的整體賭收表現都不俗，估計全年可達3000億澳門元，與去年可望持平。若11月賭收維持平穩他已很開心。

澳博：10月整體賭收表現不俗

他又稱，旅客消費疲弱暫未影響中場，年內貴賓廳跌幅較大，他預期中美貿易及香港事件的影響會持續一段時間，反之中場佔賭收比例提高及表現較好，會對博彩企業盈利有一定幫助，原因是中場經營成本較貴賓廳低。