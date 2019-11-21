維港投資關注飲食 未來開發功能飲料

推無奶雪糕 網上1小時售罄

維港投資曾投資「素肉」製造商Impossible Foods，不過放眼市場，農業及食物類投資仍非香港市場熱點。周凱旋昨日參加新加坡一個投資會議時表示，香港及新加坡等以金融服務為主的城市往往注重投資回報，但她相信合成生物科技是「明日工業」，相信會如上一世紀的石油，有能力改變世界。

至於Perfect Day雖尚未大規模推出產品，但公司研發技術替代乳蛋白，首推產品為無奶雪糕，味道與普通雪糕大同小異。周凱旋表示，該公司經過無數嘗試，以生產效率提升成本結構，她表示，今日Z世代愈發以價值觀為消費選擇的首要因素，商業模式亦需要轉變，品牌要成功，就要回應新世代的價值觀及同理心。

李嘉誠睹貨車廢氣 決定「做啲嘢」

對於李嘉誠近年大力投資可持續企業，周凱旋笑言，當年李嘉誠孫女仍是小女孩時，曾到高球場觀看祖父「打波」，其間路上駛過一架貨車，李嘉誠恰好見到排出黑煙將孫女籠罩，令他開始注意到污染的問題。「超人」自此決定要為環境「做啲嘢」，否則就是辜負下一代人。

未來投資方向方面，周凱旋表示，維港投資將會注重飲料開發，認為是食品以外的重要元素。現時基金已有投資口腔保健茶、「燃脂」健態飲品、分子咖啡等新型飲料，於中國內地及香港市場推出。