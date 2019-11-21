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惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定

【明報專訊】評級機構惠譽發表報告指，確認中國長期外匯信貸評級「A+」，評級展望「穩定」，主要因為中國強勁的外部資金和宏觀經濟表現支持，以及其具有全球第二大經濟體的規模。報告分析指，中國去年中開始放寬宏觀經濟政策，以應對中美貿易戰和去槓桿化的負面影響，但是中國政府在採用信貸刺激政策上仍然表現克制，與目前「A+」評級維持相稱。

料中國明年GDP增長放緩至5.7%

惠譽預期，今年中國經濟增長6.1%，明年會放緩至5.7%。報告分析指，目前中美貿易戰或加劇經濟放緩，並影響出口及入口需求，但是近日中美首階段協議進展正面，反映部分現有關稅可能延遲或最終取消，但在持續的不確定性下，該行的GDP預測仍然把關稅的實行計算在內。報告又指出，中國仍有空間利用財政措施刺激經濟，但是表內及表外預算開支增加，將會對政府的債務比率造成影響，為主權評級帶來下行壓力。

另一評級機構穆迪認為，中國在未來10年將會陷入結構性的經常帳目赤字，預計到2030年，中國的經常帳戶赤字將佔GDP的1.5%左右，因為在人口迅速老化及其他社會趨勢下，當地存款儲蓄下降速度將快於投資下降速度，或對金融及信貸質素構成風險。

穆迪：中國10年內恐陷結構性赤字

穆迪認為，結構性經常帳戶赤字的信貸影響，將取決於其規模及融資方式。雖然中央政府對地方政府、銀行和國有企業的資產負債表，以及資本帳戶的控制，能降低金融穩定及國有企業的負債風險，但是從中長線而言，人口老化及貿易屏障將損害國家的債務融資能力。

相關字詞﹕主權評級 債務 金融穩定 經常賬目赤字 穆迪 刺激政策 中美貿易戰 外匯信貸評級 惠譽

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