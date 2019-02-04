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內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售

【明報專訊】內地10月經濟數據幾乎全線差過預期，促使人民銀行放水，繼早前先後調低中期借貸便利（MLF）及逆回購利率後，昨日公布的貸款市場報價利率（LPR）亦報跌，1年期報4.15厘，下調0.05厘，與月初下調MLF的幅度等同。5年期以上利率亦意外下調0.05厘至4.8厘，為8月設立5年期以上利率以來首次下跌。市場分析認為，措施帶動降低地產相關貸款成本，有助紓緩經濟壓力。

明報記者 歐陽偉昉

自8月LPR新報價機制設立以來，為引導貸款利率下跌減輕企業融資成本，1年期利率已累跌3次，下降0.15厘，不過作為房地產相關貸款參考利率的5年期LPR未曾下調。人民銀行副行長劉國強在8月時曾表示，按揭利率將保持穩定。據人行公布第三季個人住房貸款加權平均利率為5.55厘，按季微升0.02厘。

高盛料明年樓市量價齊跌5%

不過，10月多項數據顯示，中國面臨的經濟壓力上升，高盛的報告認為，刺激樓市需求有助紓緩經濟壓力。目前中國住宅房地產行業市值為300萬億元人民幣，佔經濟比重20%。該行估計明年全國房地產銷量和價格下降5%，在樓盤供應增加下，也有需要放寬目前嚴謹的樓市政策。因為房地產涉及金融、建築、消費等多個行業，若住房活動降低10%，將壓低整個股市的每股盈利增長2%至3%。

廣發證券報告指出，5年期LPR下降，可適度幫助融資收緊後的地產銷售和土地市場，今年首10個月地產銷售處於周期偏低位置，新開工和施工在高位，未來很大機會下跌，地產對經濟的貢獻會比上半年逐步回落。因為融資收緊，增加今年下半年樓市負面因素，若LPR帶動按揭利率小幅下跌，或可為樓市銷售帶來支持。此外，長息下調也是為保持1年期和5年期利差的穩定，有助LPR加快成熟。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強表示，中長期貸款利率適當下調是有必要，否則在強監管的環境下很難通過貨幣政策放寬信貸。中長期貸款影響現有隱性債務需轉換成銀行的中長期貸款，以及向製造業投放的中長期貸款，以上兩種可降低融資成本的需求比較強，在第三季後以LPR定價的新增中長期貸款佔相當較大的部分。人行放水，加上中美貿易協議仍然存在暗湧，昨日人民幣匯價受壓，在岸人民幣昨收報7.0338，下跌75點子（1元等如10,000點子）；離岸人民幣截至晚上9時半報7.0366，下跌92點子，同為本月初以來的低位。

相關字詞﹕貸款市場報價利率 人民銀行 貸款利率 貨幣政策 中國

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