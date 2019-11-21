大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價

該行指出，九倉置業（1997）、冠君產業信託（2778）及希慎興業（0014）擁有較多零售商場，相信其租戶零售銷售有40%至60%來自內地旅客，預計3隻收租股的收入將下跌一成至兩成，因此下調三者的目標價。

料收入減一成至兩成

大摩認為，以往嚴重依賴內地旅客的香港奢侈品市場將受挑戰。該行分析，九置旗下的時代廣場、海港城，冠君的朗豪坊及希慎的商場組合，上半年商戶的租金佔收入比例分別為22%、21%、19%及18%，假設商戶營業額下跌30%而租金不變，就會超出舒適水平（見圖），意味業主需要減租4%至35%以重回舒適水平，這將會拖累九置、冠君及希慎收入分別跌20%、10%及10%。

該行將九置目標價由48元下調至40元；希慎目標價由37元下調至33元；冠君就由5.7元調低至5元。九置、希慎及冠君昨日分別跌0.67%、升0.16%及無升跌，收報44.25元、30.85元及5.04元。

九置昨跌0.7% 希慎升0.2%

該行指出，中國出境旅遊市場愈來愈成熟，預計未來長途目的地的出境遊持續增長，料大中華地區旅遊佔比將由2018年約50%降至2025年的33%。此外，過去內地旅客出遊目的大多是購物，但現時更加注重旅遊體驗，因此奢侈品的開支會下跌。

另外，大摩比較了23件產品在中國及海外免稅價格，中國出售的價格平均較香港及日本高出5%，較韓國及新加坡則高出10%，不過歐洲仍較中國廉宜20%至30%。該行指出，價差收窄以及產品供應增加等因素將影響內地消費者決定購物渠道，現時中國相對香港、日本及韓國，變得更有競爭力。

指中港奢侈品價差收窄 較以前具競爭力

與此同時，中國線下及線上購買奢侈品的渠道改善，購物更加方便，相信香港旅遊業以及高檔商場會面對結構性挑戰。該行解釋，2014年至2018年間，奢侈品品牌在一線城市以外擴張的需求較弱，不過今年已在二線城市加快發展店舖網絡。