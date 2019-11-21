恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指

恒生綜合指數的指數編算細則提到，以首日收市價計，新股市值若位列恒生綜合指數現有的成分股前10%，即可快速納入恒生綜合指數及其細分指數，快速納入機制下，最快新股上市10個交易日後生效。

同股不同權暫不能染藍

以阿里隔晚收市價計，市值約4836.60億美元（約3.77萬億元），冠絕恒生綜合大型股指數成分股，而現時成分股中，市值最大為騰訊（0700），市值只有約3.21萬億元。阿里將於下周二（26日）正式在香港掛牌，意味最快12月9日可納入恒生綜合指數。

同為WVR架構的小米集團 （1810）去年7月上市，恒指公司隨即在上市首日宣布，小米符合相關快速納入規則要求，股份將獲納入恒生綜合指數。恒指公司亦在美團點評 （3690）上市首日宣布，美團將獲納入恒生綜合指數。

上市約7個月後料可獲納港股通

上月深、滬交易所實施新修訂，明確列明WVR的納入港股通條件，WVR公司須在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日；在考察日前183日的港股交易日的日均市值不低於200億元、其間總成交額不低於60億元；上市以來股票發行人和不同投票權受益人未違反聯交所規定等。