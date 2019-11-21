經濟
下一篇 上一篇

恒指公司：暫未能染藍 按市值料快速納入綜指

【明報專訊】內地科網巨頭之一的阿里巴巴（9988）來港第二上市，雖然阿里市值已超過3.7萬億元，但短期內成為藍籌股的機會細微，恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，同股不同權（WVR）的阿里目前不符合恒指選股要求，明年首季會進行相關市場諮詢，最快5月公布結果，目前尚在草擬諮詢文件的方向及範圍。不過黃偉雄透露，恒指公司會視乎阿里市值，而決定會否將阿里快速納入恒生綜合指數，意味阿里距離吸納「北水」又近一步。

恒生綜合指數的指數編算細則提到，以首日收市價計，新股市值若位列恒生綜合指數現有的成分股前10%，即可快速納入恒生綜合指數及其細分指數，快速納入機制下，最快新股上市10個交易日後生效。

同股不同權暫不能染藍

以阿里隔晚收市價計，市值約4836.60億美元（約3.77萬億元），冠絕恒生綜合大型股指數成分股，而現時成分股中，市值最大為騰訊（0700），市值只有約3.21萬億元。阿里將於下周二（26日）正式在香港掛牌，意味最快12月9日可納入恒生綜合指數。

同為WVR架構的小米集團 （1810）去年7月上市，恒指公司隨即在上市首日宣布，小米符合相關快速納入規則要求，股份將獲納入恒生綜合指數。恒指公司亦在美團點評 （3690）上市首日宣布，美團將獲納入恒生綜合指數。

上市約7個月後料可獲納港股通

上月深、滬交易所實施新修訂，明確列明WVR的納入港股通條件，WVR公司須在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日；在考察日前183日的港股交易日的日均市值不低於200億元、其間總成交額不低於60億元；上市以來股票發行人和不同投票權受益人未違反聯交所規定等。

相關字詞﹕恒指公司 第二上市 美團點評 同股不同權 阿里巴巴 恒指

上 / 下一篇新聞

阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
倘持美存託股份 首日掛牌料可沽空
支付商「移卡」擬港上市集資23億
支付商「移卡」擬港上市集資23億
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
大摩：港奢侈品市場受挑戰 削九倉冠君希慎目標價
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
內地首降5年期LPR 助內房紓壓 或帶動按息下跌 支持樓市銷售
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
惠譽確認中國「A+」評級 展望穩定
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
維港投資關注飲食 未來開發功能飲料
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
唐英年家族企業 科創板掛牌飈逾倍
金融時報：匯控調走炒房主管
金融時報：匯控調走炒房主管
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
彭博：金沙續賭牌或受阻 美通過香港人權法案 恐礙澳門賭業
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
恒指昨跌204 點 亞太區股市普遍挫
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
畢馬威：港LIBOR過渡工作較成熟
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
調查：抖音成內地第二大數碼廣告商 超越百度騰訊 僅次阿里巴巴
人權法案添貿談變數 美股早段跌
人權法案添貿談變數 美股早段跌
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
蘋果手表獲鏡頭專利 可快速拍攝識別人臉
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
張兆聰：減息利內房 潤地具分拆物管概念
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
梁志麟：央行觀望 匯市乏方向
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
劉宇亮：港鐵收入減開支飈 社運完前勿沾手
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
李曉佳：澳門搶先香港衰退 事必有因
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
技術取勝：雅居樂10.5元之上整固
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
CLSA報告改圖 變和你Lunch文宣
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
劉思明：港股牛皮悶局 潤泥逆市破位
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
周顯：最壞時刻已過 股市必升？
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
湯文亮：美通過《人權法案》 將趕跑海外投資者
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
雲海別墅昨連沽兩幢洋房
健身中心全線結業 5舖或短期招租
健身中心全線結業 5舖或短期招租
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
港島‧東18兩房戶 古巨基1000萬沽
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
仲量聯行：今年首3季亞太地產成交額新高
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
星級分析員張一鳴：港退休難靠食息過活 檳城置業低成本住豪宅
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制
藉MM2H移居大馬 醫療教育福利有限制