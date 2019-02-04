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阿里超購逾40倍 每股176元定價 獲960億公開認購 今年凍資王

【明報專訊】阿里巴巴（9988）昨日正式截止招股，據市場消息透露，公開發售部分錄得約40倍超購，以公開部分集資額約23.5億元計，凍結資金逾960億元。由於公開發售錄得大額超購，散戶獲分配股份比例由2.5%提高至10%。集團昨晚公布，股份全球發售定價為每股176元，較美國存託股（ADS）前晚收市價折讓約2.6%。

散戶獲分配比例提高至10%

阿里在昨晚的新聞稿中提到，在確定發售價時，已經綜合考慮其美國存託股於定價前最後交易日的收市價等因素，而根據集團於紐交所上市的每一份美國存託股代表8股股份的比率，發售價折合約為每份美國存託股180美元。阿里巴巴昨晚初段美國存託股股價跌1%，至11時半報183.28美元。

昨晚美市存託股價初段跌1%

另一方面，若以凍結資金960億元計，阿里暫為今年新股的「凍資王」（見圖）。惟相比阿里於2007年分拆B2B業務凍資逾4000億元仍有相當大距離。在上月底招股的內地手遊發行商中手游（0302），公開發售獲超購542倍，凍資709.48億元，中手游當時更吸引296張「頂頭槌飛」，在今年一眾新股凍資金額中排第二；同樣在上月底招股的臨床階段生物科技公司亞盛醫藥 （6855） 為今年的新股「超購王」，公開發售部分獲超額認購751倍，惟凍資額僅約313億元，排名第三。

以每股定價176元計算，今次阿里上市集資規模約880億元，成為自2010年10月友邦保險（1299）上市後，逾9年以來集資規模最大的新股。集團表示，已授權包銷商可在未來一個月行使超額配股權，增發最多7500萬股新股，意味阿里有機會進一步推高集資額至1012億元。

若行使超額配售 集資額推高至1012億

阿里巴巴表示，預計本次全球發售募集資金在扣除承銷費及發售費用前總額約880億元，而集團擬將全球發售募集資金用於實施其新零售戰略，包括驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。阿里的招股分配結果將在下周一（25日）公布。

分析：短期可升一成 勿「太多遐想」

耀才證券研究部總監植耀輝表示，阿里巴巴股份的定價與其美國存託股的價格有一定關係，雖然有些微折讓，但是定價依然符合預期。他預期，阿里上市後短期內可能會因為相關衍生工具的推出而推高股價，但整體而言會與其美股價位相若。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，阿里上市後短期內可能出現最多約一成升幅，但強調不要對其股價升幅有「太多遐想」。

明報記者 葉子晴

相關字詞﹕凍資王 阿里巴巴

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