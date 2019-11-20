新興市場企業業績改善 施羅德：風險因素減退 看好金融消費科技

新興市場國家面臨的一個潛在限制是貨幣政策，大舉放寬或會損害本國貨幣，因為貨幣貶值將會推高通脹，從而迫使央行縮短寬鬆周期。這方面的主要考慮因素是各國與美國的利率差異，導致許多央行於2018年加息或縮減寬鬆規模。然而，由於美國聯儲局在任何環球經濟放緩的情况下亦可能放寬政策，經濟轉弱通常會帶來通縮壓力，而新興市場貨幣已於2018年大幅貶值並減少所需的調整，因此在經濟放緩的環境下，寬鬆政策將成為新興市場的選項之一。

去年投資者憂慮美國聯儲局收緊貨幣政策，及其對新興市場國家可能產生的潛在影響，尤其是存在經常通脹赤字的國家。此外，今年初中美貿易緊張局勢升溫，亦令人質疑環球經濟增長前景，對股市表現構成拖累。受中美貿易戰、中國經濟放緩、美元強勢等負面因素拖累，上半年新興市場股市頗波動。幸而這些事件相關的風險在過去數月已經有所減退，中國將繼續推行刺激經濟措施，有股市有支持。

中國續推刺激措施 股市有支持

同時，聯儲局減息，美元由強轉為中性也利好新興市場。當經濟活動緩慢地改善，企業盈利亦有望跟隨改善。

事實上，新興市場多個企業公佈的業績印證了其盈利確實取得了改善，這有望為股票價格表現提供進一步支持。2019年市場普遍預期盈利增長預測較為溫和，按市帳率及市賬率計算，新興市場股票相較其他地區相對估值具有吸引力。

Wilson表示，在多行業中看好科技及金融服務等領域。他指出，中美貿易爭端令環球經濟受到影響，現時雙方開始在主要領域達成令人滿意的解決方案，例如雙邊赤字、知識產權保護及進入市場作投資。一旦達成這樣的一份協議，顯然會提振中國及新興市場的投資者、企業及消費者信心。他亦將環境、社會及企業管治(ESG)分析全面納入投資流程中，以確保企業的ESG評分會自動計算在其股本成本或預設回報率內。行業領先的ESG做法可以為良好的評估帶來支持，而倘若管理層對ESG的態度欠佳，或環境或社會問題令人憂慮，就足以下調對一家公司的評估，令該投資變得不具吸引力。

他指出，整個新興市場的估值低於其長期平均水平，故對有能力抵禦短期市場波動的投資者，是一個不錯的入市機會。他解釋，新興市場各個相關的微觀因素向好，該行投資的企業業績均有強勁表現。中國經濟增速放緩可能會對全球貿易造成一定程度的拖累。而另一個看好地區巴西，該國經濟復蘇，並且較低的利率幫助增強了消費者和企業的信心。

新興市場估值偏低 看好巴西

新興市場仍有許多體質強健的企業，特別看好能迅速調整因應變局、財務體質健全且價格具吸引力的對象。如此投資策略即是尋找具備競爭優勢而有可持續性獲利能力、強勁現金流與穩健資產負債表，雖然短期盈利或股價表現可能難免受到影響，但大抵仍可望抵禦總體環境的不確定性。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]